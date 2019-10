Una vita anticipazioni: Padre Telmo conosce la verità sul passato di Lucia?

Sta succedendo davvero di tutto ad Acacias 38. I colpi di scena davvero non mancano mai e le ultime notizie su Una vita ci rivelano che nelle prossime puntate ne vedremo ancora delle belle. Iniziamo quindi dalle anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani, 2 ottobre 2019, nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la puntata in prima serata su Rete 4, Una vita torna alle 14,10 con un episodio davvero da non perdere. Come è cambiata la vita degli abitanti di Acacias 38 dopo l’esplosione della galleria? Samuel cerca di racimolare il denaro che gli serve e grazie a Felipe ha un nuovo stimolo che potrebbe aiutarlo a uscire dal baratro. Lucia ha trovato in padre Telmo un nuovo confidente. E’ l’unico con il quale ha parlato del quadro visto in galleria e della croce regalata da sua madre. Ma Padre Telmo è davvero chi dice di essere o è arrivato ad Acacias 38 proprio per permettere che Lucia non scoprisse la verità su quel quadro? C’è un legame tra questa vicenda e l’esplosione? A grande sorpresa, dopo soli pochi mesi dal suo ricovero nella casa di cura, Ursula è tornata nel quartiere. Samuel non ha nessuna intenzione di darle una mano e la donna si trova costretta a chiedere l’elemosina. Intanto Liberto si è ripreso dopo l’operazione e Rosina non sa come sdebitarsi con il dottore ma troverà presto un modo per mostrargli tutta la sua gratitudine…

E adesso scopriamo le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 2 OTTOBRE 2019

Felipe consiglia a Samuel di creare una nuova collezione di gioielli da vendere alla Marchesa di Urrutia, così potrà uscire dalla crisi. Higinio sta cercando casa: Rosina accetta di affittargli l’appartamento in cui risiedeva Arturo a metà del prezzo. Arriva quindi un nuovo abitante ad Acacias 38…Rosina e Leonor sono curiosi di scoprire come mai un dottore come lui non abbia abbastanza denaro. L’uomo rivela che è arrivato da poco in Spagna, è infatti stato in Africa per lavorare in quelle terre. Ed è per questo motivo che non ha tanti soldi neppure per pagare un affitto. Leonor resta piacevolmente colpita dai racconti dell’uomo…Anche Servante fa le selezioni per la bevanda rinfrescante.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 2 ottobre 2019 su Canale 5. Puntata assolutamente da non perdere in onda dopo Beautiful!