Davide Devenuto dopo Rosy Abate lascia per sempre Un posto al sole? (Foto)

I fan di Davide Devenuto e di Un posto al sole non sono per niente sorpresi da quella che potrebbe essere la scelta definitiva di Andrea Pergolesi (foto). L’abbiamo seguito per 16 anni nella storica soap opera di Rai 3 ma Davide ormai sente di avere dato tutto al suo personaggio. L’abbiamo ammirato in ben altri ruoli, l’ultimo nella fiction Rosy Abate, nei panni del boss della malavita Antonio Costello. Chi l’avrebbe detto che Davide Devenuto cattivo ci avrebbe fatto dimenticare dopo pochi minuti Andrea di Un posto al sole, invece ha fatto capire e forse ha capito che è il momento di dare una svolta alla sua carriera, alla sua vita. Forse da gennaio davvero non farà più parte del cast che da ben 26 anni prosegue con la prima soap italiana. E’ difficile per lui fare la scelta definitiva ma al settimanale F ha raccontato di una vita insostenibile e di un personaggio che ha ormai raccontato tutto.

DAVIDE DEVENUTO HA CONOSCIUTO SERENA ROSSI GRAZIE A UN POSTO AL SOLE, LEI ERA CARMEN

“Mi rendo conto ora che avevo un ritmo di vita insostenibile, non riuscivo più ad apprezzare niente, perché dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita. Rimangono la fatica, le frustrazioni, e un personaggio che ha raccontato tutto” ha spiegato nell’intervista che potremo leggere da domani sulla rivista al femminile. Non è la prima volta che Devenuto accenna a una pausa dal suo personaggio, quello che gli ha fatto incontrare Serena Rossi, ma l’addio sembra davvero definitivo.





Si è reso conto di non essere più utile alla soap, il suo Andrea ha iniziato come fotografo poi investigatore privato, cameriere e poi chef del Vulcano. Dal 2003 a oggi ha occupato gran parte della sua vita, ha investito tanto ma a volte ha pensato che insieme al copione avrebbero dovuto dargli anche uno psicologo. Girerà per Un posto al sole fino a gennaio e fino a quel momento avrà tutto il tempo per decidere, la scelta resta solo sua e i fan in ogni caso capiranno.