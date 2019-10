Una vita anticipazioni: Casilda è figlia di Maria e Maximiliano?

Questioni amorose nelle prossime puntate di Una vita, con colpi di scena che al momento di certo nessuno si immagina. Come avrete visto nelle ultime puntate della soap di Canale 5 sono arrivati dei nuovi personaggi ad Acacias 38 e tra questi anche Maria e il nuovo dottore che però non sembrano essere molto sinceri. Che cosa sta succedendo e che cosa stanno nascondendo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani 9 ottobre 2019 nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la puntata di Una vita in prima serata, torniamo ad Acacias per scoprire quello che sta succedendo…

Nelle prossime puntate vedremo che si parlerà molto di un segreto: Rosina infatti rivela che suo marito, prima di sposarsi con lei, aveva avuto un’altra relazione. Chi era la donna con cui Maximiliano ha avuto una relazione? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni di Una vita…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 OTTOBRE 2019

Seguendo le puntate di Una vita in onda in questi giorni avrete sicuramente notato che c’è un feeling particolare tra Maria e Casilda. In particolare la nuova arrivata è molto gentile con la ragazza. Il motivo però potrebbe lasciarvi di stucco. Maria potrebbe essere la madre di Maria? Come vedremo nella puntata di Una vita in onda domani, Rosina parlerà con le sue amiche di una cosa che nessuno sa. Pare che prima di sposarsi con lei, Maximiliano abbia avuto un’altra relazione. La donna in questione potrebbe essere proprio Maria. Ma Rosina non sa che da questa storia potrebbe anche essere nata una bambina. E se la figlia di Maximiliano e Maria fosse Casilda? Si tratta di una scomoda verità o solo di un grande inganno? Nelle prossime puntata di Una vita questa story line sarà centrale e vedremo come la vita dei protagonisti della soap cambierà molto…

Carmen assiste molto preoccupata alla sfogo di Samuel che ha distrutto tutti i gioielli dando ragione alla marchesa che lo ha umiliato…Felipe e Celia cercano di fare il punto della situazione…Lucia si offre di aiutare Samuel, l’uomo in un primo momento sembra non voler accettare il denaro della giovane, e poi che cosa farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 9 ottobre 2019 su Canale 5 come sempre alle 14,10.