Il segreto anticipazioni: chi ha creato la bomba esplosa nel giorno del matrimonio? E’ colpa di Severo o c’è un altro responsabile?

Doveva essere un grande giorno pieno di emozioni e di amore. E invece il matrimonio di Maria Elena e Fernando Mesia si è trasformato in una tragedia. Ma non c’è spazio per il dolore: il Mesia vuole subito scoprire che cosa è successo. Chi ha ucciso il grande amore della sua vita e perchè? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto anche se, il pubblico che segue la soap di Canale 5 sa bene quello che è accaduto. E’ stato Severo a organizzare il tutto anche se il suo piano non era questo…Le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 7 novembre 2019 ci rivelano che il Santa Cruz, una volta venuto a conoscenza dei fatti accaduti, farà finta di nulla, come se non esistesse nessun legame tra lui e la bomba. Eppure è lui il mandante, è lui il responsabile della morte di Maria Elena e non solo…Ma era davvero questo il piano? Severo non avrebbe voluto nessuno spargimento di sangue e invece…Sono preoccupanti tra l’altro anche le condizioni di salute di Maria che ancora non sembra potersi riprendere…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 7 NOVEMBRE 2019

Fernando è davvero ancora molto provato per quello che è successo e non si dà pace. Per lui è arrivato il momento di dire per sempre addio a Maria Elena nel giorno del suo funerale. Con pochi intimi il Mesia dice addio per sempre alla donna che era da poco diventata sua moglie. Lo sconforto cresce anche per quelle che sono le condizioni di salute di Maria. La ragazza sembra essere fuori pericolo ma il dottore non riesce a dare una diagnosi e non sa al momento, che cosa succederà alla Castaneda. Fernando si sente in colpa anche per questo motivo. Non immagina però che dietro a tutta questa vicenda c’è Severo…

Il Santa Cruz però non riesce a capire se davvero gli artigiani che stavano preparando la bomba hanno qualcosa a che fare con questa esplosione perchè le cose non dovevano andare in questo modo. Carmelo si rende conto che Severo continua a comportarsi in modo troppo strano ma il suo amico non gli rivela nulla. Nel frattempo le autorità si riuniscono per cercare di capire chi possa aver messo la bomba. Alla riunione partecipa anche Francisca che non vuole in nessun modo l’intromissione di Carmelo e Severo.

Elsa, sconfortata per le notizie sulle sue condizioni di salute, decide di lasciare Isaac. Il falegname non riesce a credere che tutto questo possa succedere ma, quando rientra a casa, scopre che la Laguna ha davvero fatto le valigie per andare via.

Lola sembra essere perfetta per il lavoro nella taverna di Prudencio e le cose tra di loro sembrano andare bene anche se la ragazza non si apre in confidenze…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 7 novembre 2019 su Canale 5.