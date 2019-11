Una vita anticipazioni: tra Samuel e Telmo è una sfida al limite dei nervi

Samuel e Telmo ancora una volta faccia a faccia. Il prete però sa che non può reagire, non deve sbagliare; deve restare lucido perchp la vita di Lucia è ancora nelle sue mani. Anche se la ragazza continua a fidarsi di Lucia, gli obiettivi di Samuel sono molto chiari. Lei non se ne rende conto e al momento solo Telmo sa quello che potrebbe succedere e vorrebbe aiutarla ma lei preferisce fidarsi di Samuel. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama di domani 28 novembre 2019. Come avrete visto tra l’altro, Rosina e Susana continuano a mentire su quello che è successo con il giovane modello e hanno paura di essere scoperte. Anche Carmen mente: per amore di suo figlio non gli dice che il padre vuole solo dei soldi da lei e che non è affatto cambiato…La donna prova a resistere ma non è semplice…

Vediamo quelle che sono le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 28 NOVEMBRE 2019

Samuel si presenta in canonica per parlare con padre Telmo e, oltre a sottolineare che si è accorto dell’interesse peccaminoso che nutre per Lucia, gli dice di non interferire nei suoi piani se vuole vivere ancora per molto tempo. Rosina vede Leonor chiacchierare con don Venancio e teme che quest’ultimo possa raccontare alla figlia quanto accaduto con Alexis. Celia si rende conto che Alicia sta mentendo almeno sulle sue competenze e inizia a credere che la donna possa nascondere qualcosa. Come è possibile che lei se ne sia resa conto mentre invece Lucia continua a credere a tutto quello che Samuel le dice? L’Alday ormai l’ha conquistata e anche l’aver pensato a un laboratorio per lei, gli ha fatto conquistare punti. Lucia non pensa neppure lontanamente di avere a che fare con un uomo che vuole solo i suoi soldi masi sbaglia e anche in modo clamoroso…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 28 novembre 2019 su Canale 5.