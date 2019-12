Una vita anticipazioni: Samuel continua a ingannare Lucia e Telmo ha poche carte da giocare a suo favore

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 2 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio di Una vita. Come avrete visto, Samuel ha ormai conquistato in modo definitivo la fiducia di Lucia che pende dalle sue labbra. Telmo invece si ritrova di fronte a una proposta indecente: accetterà di trascorrere una notte di passione con Alica in cambio di tutta la verità sulla vicenda che riguarda la donna che ama? Un vero dilemma per il prete che non vorrebbe cedere alle minacce ma allo stesso tempo sa bene che ha i minuti contati…Lucia sta per cedere e presto potrebbe accetterà di sposare Samuel…

Il sacerdote prova a giocarsi anche l’ultima carta e va a parlare con Lucia ma la donna non vuole credere alle sue parole. Telmo poi si avvicina di nuovo a Cesario con la speranza che lui possa essere suo alleato in questa storia ma le sue aspettative vengono deluse…

Vediamo quindi quello che accadrà nella puntata di Una vita di domani 2 dicembre 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 DICEMBRE 2019

Javier pretende da Carmen i soldi che le ha chiesto; visto che la domestica non è riuscita a procurarglieli, l’Adone pretende di entrare in casa di Samuel Alday al fine di svaligiarla. La domestica sembra decisa a scendere a patti, ma chiede al marito di non coinvolgere per nessun motivo Raul nella questione. Intanto, proprio Samuel ritorna dal suo viaggio e fa vedere a Lucia delle presunte opere d’arte. Celia intanto prova a capire perchè Alicia ha mentito a tutti. Pensa che Lucia sia in qualche modo in pericolo e vuole comprendere chi sta tramando alle sue spalle…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 2 dicembre 2019 su Canale 5.