Il segreto anticipazioni: Fernando Mesia vuole distruggere Puente Viejo e ha un complice misterioso

Matias pensa che Antolina abbia ideato una trappola per incastrare Isaac ma non vuole lasciare il suo amico da solo: insieme potrebbero sconfiggere una volta per tutte la donna. E le anticipazioni de Il segreto per la puntata del 23 dicembre 2019 ci rivelano che Antolina ha studiato un nuovo diabolico piano per fare del male al suo ex marito. Non si rassegna, non è vero che vuole solo il denaro. Lei vuole colpire Elsa e Isaac, vuole distruggere la loro vita.

Vi ricordiamo che dal 23 dicembre Il segreto ci aspetta intorno alle 16,30 con un episodio più breve su Canale 5. Inoltre vi ricordiamo anche che domani, domenica 22 dicembre 2019, Il segreto non andrà in onda. Le soap di Canale 5 si fermano alla domenica ( qui il calendario completo delle feste).

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 23 DICEMBRE 2019

Isaac e Matias, senza dire nulla a Marcela e a Elsa, decidono di raggiungere Antolina nel luogo dell’appuntamento senza sapere che si tratta di una trappola. La ragazza ha una pistola, come andrà a finire?

Maria non riesce a capire perchè l’infermiera sia tanto severa con lei. Non riesce neppure a terminare gli esercizi che le ha dato tanto è esausta. Ma la donna sembra essere convinta del fatto che Maria, possa tornare a camminare sulle sue gambe…

Raimundo ha avuto modo di vedere quello che succede a Maria e inizia a chiedersi se questi siano davvero i metodi migliori per far ritrovare alla ragazza la forma giusta e per ridarle la voglia di lottare…

Un nuovo mistero a Puente Viejo…Raimundo e Irene arrivano alla conclusione che Fernando Mesia non ha nulla a che fare con quello che è successo di recente in paese ma si sbagliano. Fernando infatti ha scritto una lettera dove parla della completa distruzione del paese: vuole vedere tutti morti. C’è un interlocutore che lo sta aiutando nel suo diabolico piano…E questa persona che legge la lettera di Fernando Mesia chiama alla tenuta. Di chi si tratta?

Appuntamento quindi al 23 dicembre 2019 con una nuova imperdibile puntata de Il segreto in onda su Canale 5.