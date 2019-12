Una vita anticipazioni, la proposta di Samuel interrotta dal malore di Celia: panico ad Acacias 38

Samuel e Lucia sono tornati dal loro viaggio ma quello che potrebbe esser successo tra i due, anche se non c’è stato nulla, fa molto discutere gli abitanti di Acacias 38. In ogni caso Samuel sa bene che deve fare il prima possibile la mossa decisiva. Sa che ha poco tempo e che Lucia deve diventare subito sua moglie per questo si prepara alla proposta di matrimonio. Che cosa accadrà dunque? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda il 23 dicembre 2019. Vi ricordiamo che le soap di Canale 5 questa settimana non andranno in onda alla domenica ( leggi qui il calendario delle feste natalizie). Una vita torna quindi lunedì e va in onda al posto di Beautiful.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 23 DICEMBRE 2019

Rosina e Susana hanno scoperto che il ragazzo che pensavano fosse morto per causa loro in realtà è vivo e vegeto e che probabilmente sono vittime di un grande inganno. Adesso devono però capire come recuperare il denaro che hanno perso…

Samuel organizza nei minimi dettagli un ricevimento a casa sua per chiedere formalmente a Lucia di diventare sua moglie. Durante la festa, Samuel chiede formalmente a Lucia di sposarlo…Davanti a tutti prende l’anello e le dice che sarebbe l’uomo più felice del mondo se lei diventasse sua moglie. Lucia è davvero colpita dal gesto fatto da Samuel ma non fa in tempo a rispondere. Improvvisamente infatti Celia si sente male. La donna ha una sorta di svenimento. Felipe e gli altri preoccupatissimi chiamano subito il dottore per capire cosa sta succedendo mentre Samuel resta senza una risposta…Lucia infatti non ha avuto modo di accettare o meno questa proposta.

Felipe cerca di capire parlando con il dottore quello che è successo a Celia ma al momento non si capisce cosa possa esser accaduto. Fabiana parla con Padre Telmo del malore di Celia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì su Canale 5. Che cosa accadrà nelle prossime puntate? Arriverà il giorno del matrimonio di Samuel e Lucia o la ragazza si renderà conto in tempo di chi ha di fronte?