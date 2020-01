Una vita anticipazioni: Felipe e Celia stretti insieme nell’ultimo abbraccio, Lucia non può aiutarli

Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Prima di iniziare con le nostre anticipazioni di ricordiamo che per la soap spagnola arriva una breve pausa. Infatti Una vita non andrà in onda sabato 4 gennaio, domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio 2020. La soap spagnola torna in onda nella sua classica collocazione, quella delle 14,10 martedì 7 gennaio 2020.

Come avrete visto negli ultimi episodi, durante la malattia di Celia, Lucia si è molto avvicinata nuovamente a padre Telmo mettendo un po’ da parte Samuel che al momento non ha ancora ricevuto una risposta alla sua proposta di matrimonio. Lucia sembra essere inoltre molto preoccupata per le condizioni di salute di Celia e Felipe…I due sono davvero morti senza che nessuno se ne rendesse conto?

Scopriamolo con le nostre anticipazioni che ci portano direttamente ad Acacias 38: ecco le ultime news per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: COSA SUCCEDERA’ IL 7 GENNAIO 2020?

Telmo fa in modo di incontrare Jimeno Batàn per capire se Samuel si stia ancora prendendo gioco di Lucia, ma non riesce ad ottenere alcun tipo di risposta dallo strozzino. Felipe è chiuso in casa con Celia ma, esattamente come lei, non da più segni di vita. Lucia inizia a temere che i coniugi Alvarez Hermoso siano morti ma tutti i vicini, per evitare che venga contagiata, le proibiscono di entrare in casa per verificare se i due stanno bene oppure no. Nessuno al momento sa quindi quello che è realmente successo a Felipe e Celia, i due potrebbero essere morti senza che nessuno abbia fatto nulla per loro.

Non ci resta che aspettare la puntata di martedì di Una vita per scoprire nuovi dettagli su questa vicenda.

Vi ricordiamo che lunedì torna in onda anche Beautiful con la prima puntata del 2020. Buon fine settimana a tutti! Godetevi gli ultimi giorni di festa.