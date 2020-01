Una vita anticipazioni: Lucia rifiuta ancora Samuel, questo matrimonio non s’ha da fare

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: cosa succederà nella puntata in onda domani 20 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio da Acacias 38 che ci rivelano quello che sta per succedere in Spagna. Come avrete visto Samuel ha fallito per la seconda volta. L’Alday ha chiesto a Lucia, questa volta in solitaria, di diventare sua moglie. Le ha dato un bellissimo anello e le ha parlato del grande amore che nutre per lei. Ma Lucia neppure questa volta ha accettato e anzi, sembra essere ancora più distaccata. Di questo se ne stanno accorgendo un po’ tutti e Samuel lo ha di certo notato. Sa che Lucia è di nuovo molto vicina a Telmo dopo quello che fatto per Celia e Felipe e vuole a tutti i costi che la giovane lo dimentichi e che volti pagina insieme a lui. Ma deve essere paziente perchè un passo falso potrebbe far cadere la ragazza tra le braccia del sacerdote…

Quello di Lucia e Samuel non è il solo matrimonio che al momento rischia di saltare. Infatti anche Lolita e Antonito per il momento, non sono pronti per le nozze…

Vediamo quindi cosa accadrà nella puntata di Una vita che torna domani alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 GENNAIO 2020

Iñigo e Leonor decidono di trascorrere un giorno lontani da Acacias; Jordi Barò, appena scopre il particolare, rimanda la sua partenza per Barcellona, convinto che potrà finalmente riuscire a sedurre Flora.

Lolita ha scoperto dallo zio Gennaro che Ceferino deve innamorarsi di una donna vedova e darle addirittura un bacio per rompere il compromesso matrimoniale che ha con lei. Sentito il parere di Trini, la domestica implora così Casilda di sedurre il compaesano. Dichiarandosi ancora innamorata del suo defunto Martin, la Escolano si rifiuta però di agire in tal modo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 20 gennaio 2020 su Canale 5.