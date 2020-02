Una vita anticipazioni: Telmo mette in guardia Lucia mentre il matrimonio si avvicina, si farà?

Celia e Samuel sembrano essere molto entusiasti per l’organizzazione del matrimonio, Lucia lo è sicuramente di meno ma pare aver preso la sua decisione. Questo matrimonio sarà celebrato? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della soap in onda domani 14 febbraio 2020. Cosa succederà nel giorno di San Valentino? Scopriamolo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci raccontano quello che sta per accadere. Come saprete Telmo ha un incarico che al momento non sembra voler portare a termine: non vuole rovinare per sempre la vita di Lucia e sa che se ubbidisse per lei tutto cambierebbe…Cosa succederà dunque? Scopriamolo con le anticipazioni: vi ricordiamo che domani Una vita ci aspetta alle 14,10 mentre sabato non andrà in onda.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 FEBBRAIO 2020

Antoñito e Lolita partono per la luna di miele. Susana riceve un telegramma preoccupante da Simon. Guillermo rimprovera Telmo, colpevole di non avergli raccontato che cosa è davvero successo tra lui e Lucia.

Telmo svela a Guillermo tutti gli intrighi orditi da Samuel, compresa la misteriosa morte del cocchiere. Poco dopo, il parroco di Acacias cerca di aprire gli occhi a Lucia, ricordandole che molto probabilmente Samuel ha ucciso anche lo zio Joaquin.La ragazza si rende conto che Telmo potrebbe avere ragione ma non è colpa sua se lui non la ama e non vuole rinunciare al sacerdozio…Lucia quindi sembra essere realmente intenzionata ad andare avanti con questo intento e vuole sposare Samuel, lo farà davvero? Durante una passeggiata con Celia, Trini ha un piccolo malore.

Una vita ci aspetta domani alle 14,10 mentre sabato non andrà in onda. Vi ricordiamo poi che la soap torna domenica con due puntate più lunghe. Andranno in onda dalle 14,30 alle 16,30 e poi a seguire una nuova puntata de Il segreto.