Il segreto anticipazioni: Fernando Mesia ucciderà anche Dori restando impunito?

In questi giorni vi racconteremo le trame delle ultime puntate de Il segreto! Come saprete infatti, la soap sta per chiudere i battenti. In Spagna è stata annunciata la decisione presa da Antena 3 che non produrrà altre puntate della soap. Ci si ferma quindi all’episodio 2300. In Italia al momento siamo arrivati alla puntata numero 2141, per cui, in base a quella che sarà la messa in onda, la soap potrebbe farci compagnia per circa altri cinque o sei mesi. Ma molto dipenderà anche da quello che accadrà in estate: se la soap dovesse andare in ferie, potremmo vedere Il segreto anche nel 2021!

Ma torniamo a Puente Viejo con la trama della puntata de Il segreto di domani, 27 febbraio 2020. Come avrete capito Maria ha molto sottovalutato il pericolo e adesso potrebbe accaderle qualcosa di molto pericoloso. Don Anselmo è convinto che Ester non sia realmente la figlia di Berengario ma il prete non vuole neppure prendere in considerazione questa ipotesi…

Vediamo dunque che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 FEBBRAIO 2020

Mentre Maria si sta sottoponendo alla terapia, Fernando Mesia rientra in casa e caccia in malo modo Dori. Maria a questo punto decide di raccontare al Mesia quello che ha scoperto, pensando che Fernando non sappia nulla del passato di Dori. E infatti il Mesia finge di non sapere niente e dice a Maria che l’ha tenuta perchè pensava che la terapia stesse andando molto bene e che forse adesso, dopo quello che è successo, può anche liberarsi di lei…

A Puente Viejo è arrivata anche Marina, la madre di Ester che quindi non è morta…Ester non sa come gestire la situazione perchè ha tutti gli occhi puntati addosso. Sia don Anselmo che Berengario si rendono conto di questo suo nervosismo e non riescono a capire cosa stia succedendo…

Prudencio decide di parlare con Matias delle minacce che ha ricevuto: ha paura che Armero possa fare del male a Lola…

Irene continua a pensare che gli articoli pubblicati sui giornali possano essere utili per screditare Garcia Morales anche se al momento non ha ottenuto nessun risultato…Severo e Carmelo sono convinti che il loro piano stai andando bene mentre Meliton dubita che l’uomo possa cedere e intanto il livello dell’acqua continua a salire…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 27 febbraio 2020.