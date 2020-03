Beautiful anticipazioni: Flo delusa da Reese potrebbe parlare, Hope merita la verità

Cambia il palinsesto del sabato pomeriggio perchè come saprete, Verissimo non andrà in onda. Il programma di Canale 5 infatti per il momento, è stato sospeso. Ci si aspettava quindi la messa in onda delle soap più amate dal pubblico ma in realtà domani vedremo solo Beautiful e Il segreto. Al posto di Verissimo infatti, andrà in onda un film. Ma torniamo alle soap con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 14 marzo 2020. Come avrete visto nell’ultimo periodo è successo di tutto: Flo ha incontrato Wyatt scoprendo che il suo ex fidanzato adesso vive a Los Angeles e ha una fidanzata, oltre a far parte di una famiglia importante. Non solo, ha anche scoperto, suo malgrado, che Wyatt è il fratello di Liam, l’uomo che lei ha ingannato partecipando al piano di Reese. E ha incontrato anche Hope, arrivando a capire che forse, tutto quello che ha fatto contro di lei e la sua famiglia è sbagliato…Ma Reese, almeno per il momento, ha convinto sia lei che Zoe a tacere, anche se entrambe vorrebbero parlare…

Flo però ha capito che Reese ha fatto tutto quel male a Hope e a Liam solo per soldi, perchè aveva un debito di gioco e inizia a pensare che forse dovrebbe dire tutta la verità.

Nel frattempo Steffy ha preso una decisione: vuole fare un viaggio. Deve schiarirsi le idee. E’ in crisi da quando Hope le ha detto che Liam dovrebbe stare al suo fianco e costruire con lei una famiglia…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 MARZO 2020

Hope sembra aver finalmente capito che Liam non la vuole lasciare e che possono progettare una nuova famiglia insieme. Dopo un momento di iniziale smarrimento, anche Steffy consiglia a Liam di stare vicino a sua moglie, anche se forse, qualche sentimento per il suo ex, lo prova ancora…Intanto Donna spera che Bill e Katie possano tornare insieme e i due si incontrano, forse non troppo casualmente, al ristorante.

Flo e Zoe, almeno per il momento, sembrano essere disponibili ad accettare le richieste fatta da Reese. Ma per quanto tempo continueranno a tenere il segreto?

Non ci resta che seguire i prossimi episodi di Beautiful per scoprirlo!