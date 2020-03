Stop a Verissimo: Silvia Toffanin si ferma. Il nuovo sabato di Canale 5

Come vi abbiamo annunciato ieri, Mediaset ha deciso di cambiare il suo palinsesto, non solo per dare più spazio alle news e permettere agli inviati di concentrarsi sui programmi di informazione, ma anche per limitare contatti e spostamenti tra conduttori, personale che lavora in azienda e ospiti. Per questo motivo, Verissimo e Domenica Live i due programmi di punta del week end di Canale 5 non andranno in onda.

Come si passerà dunque il fine settimana su Canale 5? Come cambia la programmazione della rete per il sabato e la domenica? Vediamo il nuovo palinsesto.

Qui tutti i titoli dei programmi che non andranno in onda in queste settimane causa emergenza coronavirus

VERISSIMO NON VA IN ONDA AL SABATO: ECCO COSA VEDREMO NEL POMERIGGIO DI CANALE 5

-Alle 13,40 circa regolarmente in onda Beautiful

-Alle 14,10 come successo già sabato scorso in onda una puntata breve di Amici con la reazione post puntata del venerdì sera

-Alle 15,40 circa una nuova puntata de Il segreto come successo già sabato scorso

-Alle 16,10 non andrà in onda Verissimo, al posto del programma di Silvia Toffanin arriva un film. Per sabato 14 marzo 2020 il film scelto è Maledetto il giorno che t’ho incontrato

-A seguire andrò in onda Avanti un altro. Le puntate del programma di Paolo Bonolis sono state registrate in precedenza e dovrebbero essere il numero sufficiente per coprire l’intero palinsesto per la durata prevista del quiz. Difficile comprendere invece se e quando potranno iniziare le registrazioni di Caduta Libera che, come saprete si registra in Spagna negli studi di Telecino ( e se anche se facesse uno studio in Italia, in ogni caso, sarebbe difficile registrare in questi giorni).

Questa la nuova programmazione del sabato di Canale 5 che punta poi tutto sulla prima serata: le puntate di C’è posta per te sono state registrate tutte prima dell’emergenza coronavirus e andranno in onda, regolarmente, per tutto il mese di marzo.