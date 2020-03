Dopo Le Iene e Quarta Repubblica Mediaset sospende Verissimo, Domenica Live e altri programmi

Era prevedibile che i palinsesti di Mediaset ( e probabilmente a breve anche quelli delle rete Rai) sarebbero cambiati. Non solo per la difficile situazione che l’Italia sta vivendo, con il grande rischio di contagi tra giornalisti, conduttori, inviati e ospiti ma anche perchè con la chiusura della Lombardia non è semplice gestire tutto. Non solo, i redattori, gli inviati, i giornalisti che restano a disposizione devono necessariamente lavorare sulle notizie ed è per questo che Mediaset ha preso delle decisioni importanti. Raccontare storie, fare interviste in questo momento, non avendo possibilità di registrare a Milano o solo a Milano con ospiti lombardi non è semplice. Ed è per questo che si mira ai programmi in onda in diretta, per dare anche delle news.

Come saprete, già ieri, Mediaset aveva annunciato la sospensione momentanea de Le Iene. Il motivo era legato a un contagio: una persona che lavora nella redazione del programma infatti, era risultata positiva al tampone per il nuovo coronavirus. Oggi poi un’altra notizia, quella del contagio di Nicola Porro, giornalista e conduttore del programma Quarta Repubblica, anche questo sospeso, non si sa ancora per quanto tempo.

MEDIASET SCEGLIE DI SOSPENDERE ALCUNI PROGRAMMI

La notizia arriva nel pomeriggio del 9 marzo 2020. Al momento Mediaset ha deciso di sospendere Verissimo, il programma in onda al sabato pomeriggio, leader di ascolti nella sua fascia. Programma di punta di Canale 5, il programma di Silvia Toffanin è stato momentaneamente sospeso. Non andrà in onda, secondo quelle che sono le scelte di Mediaset, neppure Domenica Live. Barbara d’Urso continuerà a informare con Pomeriggio 5 e in prime time con Live. Le risorse di Mediaset saranno utilizzate quindi in particolare per programmi come Mattino 5 e Pomeriggio 5, per informare sempre in tempo reale.

Per quanto riguarda Rete 4, sospeso al momento CR4-La Repubblica delle donne il programma di Piero Chiambretti.

Nelle prossime ore saranno comunicati anche i nuovi cambiamenti che riguardano il palinsesto della prima serata con i canali Mediaset che si accendono per dare notizie in prime time.