Beautiful anticipazioni: Brooke preoccupata dalle intenzioni di Thomas, cosa succederà tra lui e Hope?

Nonostante il bacio che Brooke ha visto tra Ridge e Taylor, non ha intenzione, in questo momento complicato, di mettere il suo matrimonio a rischio. La famiglia viene prima di tutto ed è per questo che lei e Ridge faranno il possibile per aiutare Thomas in questo momento di difficoltà. Il piccolo Douglas ha bisogno dell’aiuto di tutti anche se Brooke non pensa che Hope debba allontanarsi da Liam, come invece sostengono forse Ridge e Taylor…Ma cosa accadrà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 2 aprile 2020.

Bill e Katie sono ormai convinti del fatto che sia il piccolo Will a organizzare i loro incontri. Hope e Douglas sono davvero in grande sintonia e Thomas approfitta di questo momento per avvicinarsi alla moglie di Liam. Cosa potrebbe succedere tra di loro?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 APRILE 2020

Brooke si schiera dalla parte di Ridge ed è d’accordo con lui quando dice che la famiglia va messa sempre al primo posto. Ha però dei dubbi sul nuovo rapporto che sta nascendo tra Thomas e Hope. A differenza di quanto pensa Taylor, non crede che questa vicinanza al momento sia cosa buona e giusta…Sua figlia però sembra essersi molto legata al piccolo Douglas che, dopo il dramma di Beth, è la sola persona che le ridà il sorriso.

Katie e Bill, convinti del fatto che il cupido sia il piccolo Will, decidono di parlarne anche con Justin e Donna…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 2 aprile 2020. Come sempre Beautiful ci aspetta alle 13,40 su Canale 5 per una nuova imperdibile puntata.

