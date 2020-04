Il segreto anticipazioni: Maria in pericolo, Fernando Mesia pronto a sacrificare anche lei?

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate de Il segreto in onda su Canale 5. Cosa sta per succedere? Lo scopriamo iniziando dalla trama della puntata in onda domani 3 aprile 2020. Come avrete visto, alla fine Garcia Morales ha deciso di affrontare Fernando Mesia, lo ha fatto in un faccia a faccia durante il quale il figlio di Olmo ha confessato tutto quello che di cattivo ha fatto in questi mesi. Ha distrutto la vita di molte persone, ha persino organizzato la morte di sua moglie, nello stesso giorno del matrimonio. E Il Garcia adesso si sente in colpa perchè per tutto questo tempo ha creduto alle sue parole e ha contribuito a cambiare la vita di molti abitanti di Puente Viejo. Garcia affronta il Mesia e riesce a salvare la vita dei piccoli…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 APRILE 2020

Come avrete visto le puntate de Il segreto in onda in questi giorni sono sempre più brevi. Forse cambierà qualcosa dalla prossima settimana quando non andrà più in onda Il segreto. Mediaset del resto deve ben utilizzare le ultime puntate della soap spagnola visto che, come vi abbiamo già raccontato, la soap ha chiuso i battenti.

Emilia e Alfonso alla fine hanno trovato Garcia Morales, che è in fin di vita con delle ferite molto gravi. L’uomo non è riuscito a fermare Fernando, che si sta dirigendo verso la villa, ma ha salvato i nipoti di Emilia e Alfonso. Così mentre la donna corre alla Villa, sperando di arrivare in tempo prima che il Mesia faccia del male a Maria, Alfonso si prende cura di Garcia.

Intanto Lola scopre quelle che sono le intenzioni di Prudencio. Lasceranno davvero insieme Puente Viejo per voltare pagina e iniziare altrove?

Il segreto ci aspetta domani, 3 aprile 2020 con una nuova puntata della soap in onda come sempre alle 16,36. Vi ricordiamo che Il segreto questa settimana va in onda anche al sabato.