Il segreto anticipazioni: Puente Viejo brucia, chi resta e chi se ne va? Che ne sarà di Francisca?

Con l’episodio 2160 si chiude la stagione de El secreto de Puente Viejo che vede ancora una volta tutti gli storici personaggi essere protagonisti. Vedremo infatti, probabilmente nella puntata di Pasquetta de Il segreto ( dipenderà dal taglio che Mediaset darà alla soap) quello che sarà successo anche dopo il salto temporale che ci farà fare un balzo nel tempo. Ritroveremo infatti una nuova Puente Viejo: sono passati 4 anni da quando Fernando Mesia ha incendiato il paese, morendo poi sotto i colpi di arma da fuoco di Maria. Chi è restato in paese e chi è fuggito?

Prima di arrivare a questo punto, scopriamo però quello che succederà nel gran finale di questa stagione de Il segreto con la trama della puntata di lunedì 13 aprile 2020. Vi ricordiamo infatti che la soap di Canale 5 non andrà in onda domani. Per la domenica di Pasqua infatti Mediaset cambia il suo palinsesto, le soap non saranno trasmesse.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 13 APRILE 2020

Il Mesia è riuscito a bruciare gran parte di Puente Viejo, tant’è che non tutti gli abitanti riescono a mettersi in salvo. Nelle prossime puntate della soap scopriremo chi si è salvato e chi no… Mentre Francisca e Raimundo sono costretti a lasciare la villa, Maria, Alfonso ed Emilia partono per Parigi. I Castaneda infatti hanno deciso che andranno a Cuba insieme a Maria e ai suoi figli ma vogliono prima passare dalla Francia. Mauricio parte invece per le Americhe, con l’intenzione di recuperare il suo rapporto con Fe. Francisca infatti, dopo l’incendio, ha dato al suo capo mastro l’indirizzo di Fe e un biglietto per l’America in modo che potesse raggiungerla e vivere per sempre al suo fianco!

E 4 anni dopo l’incendio di Puente Viejo, che cosa è successo agli abitanti, chi è rimasto in paese? Presto conosceremo dei nuovi abitanti di Puente Viejo ma non mancheranno anche i vecchi protagonisti. Tra gli altri ritroveremo Marcela, che è rimasta in paese per via della follia di suo marito che fino all’ultimo ha insistito per rimanere. Ma anche in questo senso c’è una novità: Matias infatti si trova in carcere e lei è stata costretta a crescere la sua bambina da sola.

Mauricio è tornato dall’America e adesso è il sindaco del paese…E Francisca, storico personaggio della soap spagnola, che ne sarà di lei? Insomma Puente Viejo è cambiata e i nuovi personaggi cercheranno di raccontare nuove storie e nuovi intrighi anche se in Spagna, le nuove puntate della soap non hanno riscosso molto successo tanto che si è deciso, qualche settimana fa, di dare un finale alla soap e interrompere le registrazioni.