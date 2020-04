Il segreto anticipazioni, Pruente Viejo 4 anni dopo: qualcuno è rimasto, altri sono andati. Nuove storie

Grande attesa per la puntata de Il segreto che segnerà il via di una nuova stagione dell’amata soap. Un cambio drastico che porterà non solo a un salto temporale che ci farà tornare in paese 4 anni dopo il tragico incendio che ha distrutto tutto ma ci farà anche conoscere nuovi protagonisti. Come saprete, gli ascolti bassi della soap hanno portato gli sceneggiatori a fare un cambio nel tentativo di conquistare il pubblico con nuove storie. Molti dei protagonisti inoltre hanno voluto tentare nuove strade da prendere, lasciando la soap spagnola. Ma gli ascolti non sono saliti e un mesetto fa, dalla Spagna è arrivata la notizia della chiusura della soap. Il segreto chiude i battenti ma in Italia, per almeno un paio di mesi, ci sarà ancora modo di seguire le puntate della soap!

Come avrete visto negli ultimi episodi Maria ha ucciso Fernando Mesia. Dopo la morte dell’uomo, gli abitanti di Puente Viejo che sono rimasti ancora in vita, decidono di restare o di andare via…Maria e la sua famiglia partono alla volta della Francia, poi andranno insieme a Cuba per ricominciare lontano da tutti e da tutto. Anche Raimundo e Francisca lasciano la Villa. Chi vuole restare sembra essere invece Matias…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 APRILE 2020

Mentre lasciano la Villa, Francisca e Raiumundo si preparano anche per salutare Mauricio che vorrebbe raggiungere Fe ma non conosce il luogo in cui si trova. Francisca però ha preparato un biglietto per Mauricio per l’America con tutte le indicazioni per ritrovare la sua Fe. Tra i due l’addio è straziante. Anche Raimundo si unisce a loro in questo momento drammatico. Emilia e Alfonso invece si recano prima a Parigi e poi partiranno per Cuba per unirsi di nuovo alla famiglia con Maria, i suoi bambini e Gonzalo…

Ma in paese non tutti hanno avuto la possibilità di salvarsi nel corso del drammatico incendio che ha distrutto il paese e molte persone hanno deciso di restare senza scappare….Raimundo e Francisca, come detto in precedenza, lasceranno il paese ma in realtà nelle nuove puntate de Il segreto torneranno. O meglio, Raimundo tornerà a cercare sua moglie non avendo sue notizie da tempo… ( leggi qui: CHE FINE HA FATTO DONNA FRANCISCA)

Anche Lola e Prudencio hanno deciso di andare via: lasceranno la Spagna alla volta di Roma…Consuelo in un primo momento aveva deciso di restare in paese ma poi anche lei si è unita a loro per andare via da Puente Viejo. Pablo Armero , lo strozzino che minacciava Lola e Prudencio, passerà a miglior vita proprio negli attimi dell’incendio, visto che finirà per ferirsi mortalmente durante la disperata fuga dalle fiamme.

A Puente Viejo non ci sarà Gracia. Nelle nuove puntate della soap scopriremo che la moglie di Hipolito è morta. La famiglia Miranar invece non ha lasciato Puente Viejo anche se Dolores adesso è piena di debiti.

Quattro anni dopo, a settembre del 1930, Puente Viejo è stata ricostruita: nonostante il viaggio in America, Mauricio ha fatto presto ritorno ed è diventato Sindaco. Hipolito, dopo la morte della sua amata Gracia, lavora al Comune. Matias è stato rinchiuso in carcere, cosa che ha costretto Marcela a crescere da sola la piccola Camelia.

Per i vecchi protagonisti che escono di scena, ce ne saranno ben sedici nuovi pronti a far appassionare il pubblico di Canale 5.