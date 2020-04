Una vita anticipazioni: Ramon vuole lasciare Acacias 38 con Milagros, come reagirà Celia?

Telmo continua a cercare le prove per dimostrare che non ha avuto nessun legame con la morte di Batan. Lucia però continua dal canto suo, a ricordare quella conversazione che c’era stata e quella decisione di Telmo di non rispettare il segreto della confessione. Le due cose hanno un legame? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 16 aprile 2020. Come avrete visto negli ultimi episodi le cose si sono complicate, e anche tanto, per Celia visto che Ramon ha deciso di mettere dei paletti e impedire alla donna di decidere al posto suo per la piccola Milagros. Non solo. Ramon ha iniziato a sospettare credendo che forse non gli è stato realmente raccontato tutto quello che è davvero successo il giorno in cui sua moglie Trini è morta…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 APRILE 2020

Marcelina e Jacinto, più felici che mai, tornano ad Acacias 38 e vengono accolti in soffitta. Hanno una notizia da dare importantissima: hanno deciso di sposarsi.

Felipe parla con Lucia di quello che è successo e le dice che il discorso di Telmo lo ha comunque turbato. La giovane continua a ricordare la confessione fatta in passato. Non può nascondere di avere comunque dei dubbi ma non ne parla con Felipe, almeno per ora. Inigo si presenta a casa di Rosina con un regalo per lei ma anche con un biglietto per Leonor per partire. La ragazza gli aveva detto che lo avrebbe fatto ma adesso vuole spiegazioni: vuole sapere perchè si deve lasciare Acacias 38 e perchè tanta fretta! Inigo quindi le confessa il suo piano ma la ragazza resta senza parole per quello che il giovane vuole fare. Ramon ha deciso di partire e ne parla con Lolita e con Antonito. E’ stanca delle intromissioni di Celia nella vita della piccola Milagros ed è per questo che vuole portare la bambina a Parigi. Lì ci sono Victor e Maria Luisa, un’altra parte della famiglia, avrà tutto l’aiuto che serve! Ma non solo, Ramon propone a Lolita e Antonito di andare insieme a lui, anche solo per un periodo di tempo. I due ragazzi decidono di accettare!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 16 aprile 2020 su Canale 5.