Dieci anni dopo la morte di Celia, Una vita dieci anni dopo: tutte le novità e le anticipazioni da Acacias 38

Un colpo di scena inaspettato per chi non legge spesso le anticipazioni di Una vita! Nella puntata in onda domani 21 aprile 2020 infatti assisteremo a un salto temporale di ben dieci anni. Abbiamo lasciato gli abitanti di Acacias 38 sconvolti dalla morte di Celia. Da quel giorno sono passati ben dieci anni e tante cose sono cambiate. Lucia stava partendo per dimenticare il male che Telmo le aveva fatto…Anche Ramon, Antonito e Lolita stavano per partire ma la morte di Celia ha cambiato tutto. Ramon infatti è stato accusato del suo omicidio. E Felipe? Come ha reagito? E Leonor e Inigo, che cosa ne è stato di loro? Non ci resta che scoprirlo…Dieci anni sono passati e ad Acacias 38 sono arrivati anche nuovi abitanti e con loro, nuove storie da scoprire.

IL GIALLO: E’ STATO DAVVERO RAMON A UCCIDERE CELIA?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 APRILE 2020

Sono passati dieci anni da quando Celia è volata dalla finestra di casa di Ramon morendo tra le braccia di Lucia e ad Acacias 38 le cose sono cambiate, molte cose sono cambiate. Antonito va in carcere da suo padre e gli ricorda che sono passati 10 anni dalla morte di Celia. Dieci anni in cui lui non ha mai voluto difendersi per quello che è successo. Dieci anni di carcere, ma è stato davvero lui a uccidere la donna?

Felipe, per superare il dolore della morte di sua moglie ha ricominciato a bere, spendere soldi in donne e vizi e la sua casa è sempre in disordine…

Lolita ha invece aperto una bottega di genere alimentari. Servante e Fabiana sono proprietari della pensione Buena Noche, edificata dove sorgeva la sartoria di Susana, ormai in pensione. Anche Fabiana è rimasta ad Acacias 38 e fa la tata del figlio di Lucia che sembra avere proprio una decina di anni. Ma Lucia è sposata con un altro uomo, non con Telmo…Scopriremo nelle prossime puntate che cosa è successo in questi dieci anni?

La Deliciosa ha lasciato spazio a Il Nuovo secolo XX, ristorante gestito da Felicia Pasamar e dai figli Emilio e Camino. Jacinto e Marcelina sono sposati: l’uomo è il nuovo portiere di Acacias 38, la donna gestisce il chiosco dei fiori che apparteneva a Fabiana.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 21 aprile 2020 su Canale 5. Vi ricordiamo che da questo pomeriggio su Canale 5, dopo Una vita andrà in onda Uomini e Donne.