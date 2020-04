Una vita anticipazioni: la morte di Celia cambia tutto, ma è stato davvero Ramon a ucciderla?

Grandi sorprese per i telespettatori che seguono ogni giorno con passione Una vita. Da domani infatti ci saranno nuovi arrivi ad Acacias 38 e un po’ come è successo anche per Il segreto, un salto temporale cambierà tante cose. Ma prima di arrivare a quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani 21 aprile 2020 facciamo un piccolo passo indietro.

Che cosa è successo davvero nella casa di Ramon prima che Celia morisse? E’ stato davvero Ramon a spingere Celia giù dalla finestra o la donna si è suicidata?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: RAMON HA UCCISO CELIA?

Celia, dopo aver scoperto che Ramon stava per lasciare la Spagna, portandosi via la piccola Milagros, ha raggiunto la casa dei Palacios. Mentre Ramon era in un’altra stanza, Celia ha preso in braccio la piccola e ha iniziato a parlarle come se fosse sua madre. Ramon è arrivato nella stanza e ha assistito alla scena non riuscendo a credere che la donna potesse aver davvero pensato che la piccola fosse sua figlia. Celia, ricorderete, aveva portato con sé un coltello dalla cucina. Ma nei frame relativi a quello che è accaduto nella stanza, si vedrà ben poco…

Sappiamo che Celia aveva in braccio la piccola mentre Ramon la invitava a lasciarla andare. Poi all’improvviso il tonfo e Celia che cade dalla finestra della casa di Ramon. La donna muore tra le braccia di Lucia che non riesce a credere che sia accaduto davvero.

Ma che cosa è successo nella casa di Ramon, è stato lui a spingere Celia? Come mai la donna non aveva più in braccio la piccola? Davanti al cadavere di Celia ci sono anche Agustina e Fabiana che sono sconvolte, anche Casilda è senza parole. Susana cerca nell’abbraccio di Telmo il conforto mentre Servante prova a chiamare aiuto. Anche Samuel ha assistito alla scena e nota che di fianco al cadavere di Celia c’è un coltello.

Nessuno ci dirà che cosa è successo davvero la sera in cui Celia è morta…Ma dieci anni dopo la vita di molte persone è cambiata. Tra queste anche Ramon…L’uomo è in carcere è stato accusato dell’omicidio di Celia. Ma è davvero stato lui?

Leggi qui le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 21 aprile 2020