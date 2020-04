Una vita anticipazioni: Mateo il figlio di Lucia è anche figlio di Telmo? 10 anni dopo la verità

Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, abbiamo ritrovato alcuni personaggi molto amati ma con delle piccole e grandi novità! Sono infatti passati dieci anni da quando Celia è morta e molte cose sono cambiate ad Acacias 38. Lucia ha un bambino, che sembra avere proprio una decina d’anni e si chiama Mateo. Ha anche un marito che la obbliga a essere una moglie devota ma più che amarla, sembra essere legato a lei solo come marito padrone. E forse nelle prossime puntate capiremo come mai Lucia abbia deciso di sposare un uomo così. Quello che sembra chiaro a tutto è che il bambino di Lucia non è figlio di suo marito e forse potrebbe essere solo questo il motivo per il quale la ragazza, dieci anni prima, potrebbe aver preso marito accontentandosi. Dopo tutto quello che era successo con Telmo e dopo la morte di Celia, Lucia potrebbe aver dovuto sposare “il primo uomo” che ha deciso di prendersi una donna incinta e con la sua reputazione alle spalle.

Presto però ci saranno anche dei colpi di scena in merito a questa vicenda. Perchè diciamolo, tutti hanno pensato vedendo queste puntate di Una vita, che il figlio di Lucia potrebbe essere di Telmo. E’ davvero così?

UNA VITA ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: MATEO E’ ANCHE FIGLIO DI TELMO?

Per Lucia, che continua a essere sottomessa a suo marito Eduardo, tutto cambierà quando Frate Bartolomè, in punto di morte, dichiarerà alle autorità di aver aiutato il priore Espineira nel furto del patrimonio dei Marchesi di Valmez subito da Lucia. Telmo, dopo la dimostrazione della sua innocenza, tornerà dunque nel quartiere e si presenterà da Lucia che, ancora ignara delle ultime novità, lo schiaffeggerà e lo inviterà a lasciarla in pace. Telmo però le racconterà tutto quello che è successo e Lucia si renderà conto di aver sprecato dieci anni della sua vita credendo a delle menzogne e scegliendo di non fidarsi delle parole dell’uomo che amava.

Lucia leggerà la notizia e i dettagli sul giornale e deciderà di chiarire tutto con Telmo ma Ursula sembrerà in qualche modo ostacolare questo incontro. Per quale motivo non vuole che Lucia incontri il suo più grande amore? Nelle puntate successive di Una vita capiremo anche che Mateo è figlio di Telmo. Cosa farà Lucia, glielo dirà?

Puntate da non perdere quelle di Una vita in onda nei prossimi giorni su Canale 5. Vedremo che cosa succederà!