Una vita anticipazioni: Mateo è figlio di Lucia e Telmo? Nuove verità ad Acacias 38

Lucia sentiva di essere spiata da qualcuno ma mai avrebbe immaginato che quella persona era Telmo. E invece dieci anni dopo ad Acacias 38 torna il suo grande amore. Il problema è che adesso le cose sono cambiate: Lucia lo odia ancora per tutto quello che le ha fatto…Cosa farà quindi ora rivedendolo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 30 aprile 2020.

Ad Acacias intanto Fabiana e Casilda si interrogano sul passato della moglie di Samuel. Fabiana crede che Carmen debba sapere tutto e le mostra l’articolo di giornale in cui si parlerebbe di lei. Era davvero una contrabbandiera? Carmen vuole fidarsi come ha fatto in passato di Samuel e quindi anche di Genoveva.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 APRILE 2020

Lucia è sotto choc nel rivedere ad Acacias 38 Telmo e stenta a credere che possa esser tornato, senza vergogna, dieci anni dopo. Ma Telmo ha tanto da dirle e cerca di spiegarle il motivo di questo ritorno. Le ha sempre detto che era innocente e adesso a quanto pare ci sono le prove per dimostrare tutto.

Felipe non riesce a credere che Ramon possa tornare in libertà e per questo aggredisce Antonito ma Lolita arriva in sui soccorso e lo minaccia con un coltello. Devono intervenire Servante e Fabiana per riportare Felipe alla tranquillità ma non è semplice.

Ursula si rende conto che Lucia è molto silenziosa e cerca di capire che cosa le sia successo…Finalmente sul giornale viene pubblicata la notizia che Telmo aspettava. Padre Bartolomè in punto di morte ha deciso di confessare i suoi peccati e ha raccontato che Telmo non ha rubato mai nulla a Lucia ma che sono stati lui ed Espineira a organizzare tutto. Finalmente la verità su quella brutta storia è venuta alla luce e tutti ad Acacias conoscono quindi i fatti, per quelli che sono stati realmente.

E intanto sorge spontanea una domanda: il bambino di Lucia ha proprio dieci anni, potrebbe essere figlio di Telmo?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita, come sempre in onda alle 14,10 su Canale 5.