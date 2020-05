Il segreto ultima puntata esplosiva: finale choc per la soap spagnola

E’ andata in onda ieri 20 maggio 2020 su Antena3 l’ultima puntata de El secreto de Puente Viejo. Grande attesa in Spagna per l’ultimo capitolo de Il segreto e le aspettative a quanto pare non sono state tradite e deluse. Potremmo dire che l’ultima puntata è stata a dir poco esplosiva, in tutti i sensi. Ma non vi vogliamo dare altri spoiler quindi se volete aspettare la messa in onda delle puntate in Italia ( ci vorranno ancora diversi mesi prima di vedere gli ultimi episodi della soap spagnola) terminate qui la lettura!

Cosa è successo quindi nell’ultima puntata de Il segreto? Vi abbiamo già detto che nell’ultima puntata è stato svelato il grande segreto di Puente Viejo ( leggi qui tutti i dettagli) e vi abbiamo anche detto che l’ultimo episodio della soap spagnola è stato dedicato a tutte le vittime del coronavirus. Ma non vi abbiamo ancora raccontato quello che è successo in questo capitolo finale.

L’episodio 2325 chiude quindi la saga ! E come capirete, considerando che in Italia è andata in onda ieri la puntata numero 2193, di cose ne dovranno ancora accadere, visto che ci sono almeno un altro centinaio di episodi da vedere. Per questo spiegarvi cosa succederà non sarà semplice, visto che in Italia siamo mesi indietro rispetto all’ultima puntata ma ci proviamo!

Se non volete scoprire il gran finale, non andate quindi avanti nella lettura!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI E SPOILER ULTIMA PUNTATA: FINALE ESPLOSIVO

A a grande sorpresa sarà don Filiberto (Andres Suarez) il vero protagonista di questa ultima puntata. Il prete ha fatto esplodere l’intero paesello, decretando di fatto anche la morte di Raimundo e Francisca.

Ed è affidato proprio a Francisca il ricordo di quello che è stato e che è successo a Puente Viejo. La donna racconterà delle dolci storie d’amore nate in paese ma anche dei tanti ostacoli che le coppie hanno dovuto superare, una su tutte Pepa, anche da lei per anni osteggiata. Ma per le persone che non hanno conosciuto gli abitanti di Puente Viejo, la storia d’amore diventata leggenda è quella tra Francisca e Raimundo!

IL SEGRETO ULTIMA PUNTATA: CHI E’ MORTO DURANTE L’ESPLOSIONE?

Molti però i misteri restano ancora da rivelare. I fans della soap continuano ad esempio a chiedersi: che fine ha fatto il corpo di Pepa mai trovato? C’è la possibilità che tra qualche anno si torni di nuovo a Puente Viejo? Una cosa è certa: nel corso dell’esplosione non sono morti tutti gli abitanti del paese. Ad esempio Marta e Adolfo erano scappati via; Rosa, dopo esser stata dichiarata pazza è stata ricoverata in una clinica e non era in paese al momento della drammatica esplosione.

Inoltre a Puente Viejo aveva fatto ritorno anche Emilia e tante altre cose erano state rivelate. Il finale ci mostrerà poi anche altre storie del passato…Una puntata sicuramente emozionante che in Italia potrebbe andare in onda intorno a dicembre 2020.