Una vita domenica non va in onda si torna lunedì 14 giugno

Cambia la programmazione di Canale 5 e il palinsesto di domenica 14 giugno 2020 non prevede la messa in onda della soap Una vita. A differenza di quanto accaduto nella passate settimane quindi, la soap andrà in onda dal lunedì al venerdì: nessun episodio nel fine settimana. Beautiful e Il segreto invece, saranno trasmesse di sabato, almeno per il momento.

Ma torniamo ad Acacias 38: che cosa succederà nella prossima puntata della soap spagnola? Tante le cose che devono accadere nei prossimi episodi: Eduardo scoprirà la tresca tra Lucia e Telmo, e che cosa farà? Come reagirà di fronte al fatto che il piccolo Mateo non è suo figlio, ha mai sospettato che fosse figlio di un altro uomo? E Bellita e suo marito come andranno avanti dopo aver perso tutto?

Scopriamo qualcosa in più con le anticipazioni e la trama della prossima puntata.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI LUNEDI’ 15 GIUGNO 2020

Samuel prova a cercare un modo per non essere più minacciato da Ariza e per far si che sua moglie possa godersi una vita serena ad Acacias 38 ma le cose sono sempre più complicate…

Eduardo deve lasciare improvvisamente Acacias 38 e chiede a Lucia se le dispiaccia. Ovviamente la donna è felice del fatto che suo marito si allontani perchè sa che potrà vedere Telmo. L‘ex sacerdote le chiede di poter incontrare Mateo ma Lucia non se la sente, potrebbero correre un grande pericolo. Mentre i due parlano di quello che potrebbero fare, magari chiedendo a Eduardo di accettare di annullare il matrimonio, non immaginano che nascosto dietro una siepe c’è proprio l’uomo che li sta spiando…

Carmen fantastica su una vita da signora. Un tempo aveva tutto quello che desiderava ma ormai da oltre 10 anni è condannata a una vita da domestica a causa di suo marito. Tornerà mai ad avere un uomo che la ami e una famiglia?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 15 giugno 2020 su Canale 5.