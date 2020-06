Dany Tatay il Telmo di Una vita scende in pista a Ballando con le stelle? La rivelazione

Ballando con le stelle potrebbe debuttare, stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni, nell’autunno 2020 di Rai 1. Palinsesti completamente rivoluzionati quelli degli ultimi mesi a causa del coronavirus. Il programma di Milly Carlucci infatti non è andato in onda a marzo, come previsto ed è anche chiaro che molti dei vip che avevano accettato di mettersi in gioco, potrebbero non essere disponibili nel periodo in cui adesso andrà in onda lo show danzerino di Rai 1. Il cast non era stato rivelato per cui non sappiamo quanti vip confermeranno e quanti invece dovranno dire no a Milly Carlucci a causa di altri impegni. Ma a quanto pare, tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle potrebbe essere Dany Tatay, l’attore protagonista di Acacias 38, in Italia, Una vita.

Non sarebbe la prima volta che un protagonista di una soap amatissima di Mediaset, scende in pista a Ballando con le stelle. Anzi…

DANY TATAY DA UNA VITA A BALLANDO CON LE STELLE: LA RIVELAZIONE

Ma da dove parte questa indiscrezione? E’ stato lo stesso attore a rivelare di aver fatto un colloquio con Milly Carlucci per Ballando con le stelle. Ospite di Lorenzo Bosio per “#TvLO la webtv senza filtri” in diretta Instagram, l’attore spagnolo ha parlato di questo incontro nell’ufficio di Milly Carlucci e della possibilità di partecipare a Ballando con le stelle. Poi è scoppiata l’emergenza coronavirus e quindi non si è fatto più nulla. Al momento non sa quindi se potrebbe esserci a settembre. L’attore, molto amato dal pubblico femminile per il suo ruolo in Una vita ( al momento nelle puntate in onda in Italia è impegnato a riconquistare il suo grande amore, Lucia e a prendersi cura di un figlio che per 10 anni non ha mai visto) dice di essere prontissimo per un lavoro in Italia. Gli piace tanto il nostro paese, sta anche studiando la lingua e sarebbe pronto a questo genere di avventura. Più difficile invece, sempre secondo quanto ha rivelato nella sua intervista con Lorenzo Bosio, pensare di vederlo in un reality come il Grande fratello.

