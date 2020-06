Il segreto anticipazioni: Marta e Adolfo di nuovo vicini ma lui sta per sposare Rosa

Ultima settimana in compagnia degli episodi inediti de Il segreto. Come vi abbiamo raccontato infatti questa mattina, dal prossimo lunedì torneranno i primi episodi de El secreto de Puente Viejo, una ripartenza all’insegna della storia di Pepa e Tristan che sette anni fa aveva fatto sognare il pubblico di Canale 5. Ma torniamo adesso a Puente Viejo con le ultime notizie che riguarda gli episodi mancanti della soap. Siamo arrivati ormai quasi al gran finale, anche se, vista la pausa, Il segreto tornerà poi per tutto l’autunno su Canale 5 con gli ultimi episodi. Nella puntata de Il segreto in onda domani 16 giugno 2020, scopriremo che cosa deciderà di fare la marchesa dopo aver rischiato il linciaggio. E scopriremo anche se Isabella ha intenzione di uccidere Francisca: hanno capito tutti che sta avvelenando la donna, ma perchè lo fa, non era sua amica? Che cosa vuole davvero da lei? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 GIUGNO 2020

Isabel ringrazia Ignacio per averla salvata dal linciaggio. Ignacio le chiede se lei sia contraria al corteggiamento tra i loro figli, aspettandosi un gesto ufficiale del suo consenso. Isabel accetta di apportare miglioramenti alla miniera e Matias, rappresentante dei minatori, ne viene informato da Tomas.

Dolores riceve la visita di un ispettore sanitario, che le notifica una multa di mille pesetas a causa delle mosche di Onesimo. Alfonso, invitato a cena alla villa, informa don Ignacio che Isabel vuole andare a fargli visita per dimostrare il suo consenso al fidanzamento. Tra Marta e Adolfo si crea un’imprevista situazione di intimità…La ragazza aveva promesso a Rosa di farsi da parte ma a quanto pare al cuor non si comanda e sia lei che Adolfo sembrano provare qualcosa di molto forte. Il matrimonio tra Adolfo e Rosa si farà lo stesso?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 16 giugno 2020.