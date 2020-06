Il segreto riparte da Pepa e Tristan: estate di repliche per Canale 5

Sarà una bella o una brutta notizia per i fans de Il segreto? Probabilmente per i vecchi nostalgici sarà sicuramente una lieta notizia! Sette anni fa in estate arrivava su Canale 5 El secreto de Puente Viejo, sbarcato in Italia con il titolo Il segreto. La soap nei primi anni di messa in onda è stata capace di toccare ascolti da record nel pomeriggio di Mediaset ma anche ascolti eccezionali in prima serata! Come saprete però in Spagna sono andate in onda le ultime puntate de Il segreto poche settimane fa e in Italia stiamo vedendo quelli che sono gli ultimi episodi. Proprio per questo probabilmente, per permettere alla soap spagnola di “durare” più a lungo, Mediaset ha deciso di ripartire con le repliche. Dal 22 giugno 2020 infatti su Canale 5 andranno in onda le repliche della soap. Si parte con il primo episodio! A Puente Viejo arriva Pepa una giovane levatrice con un passato oscuro…Si riparte quindi dalle storie d’amore di Pepa e Tristan, dal’amore contrastato di Soledad e Juan. Rivedremo lo scontro tra Raimundo Ulloa e Francisca…Insomma tutto quello di cui i fans si erano innamorati nelle prime stagioni sta per tornare!

LA PROGRAMMAZIONE DELLE SOAP ESTIVE SU CANALE 5

Per il mese di giugno al momento, sono previste solo le repliche de Il segreto mentre Beautiful e Una vita continueranno ad andare regolarmente in onda.

Vedremo quindi prima Beautiful a seguire Una vita ( che va in onda in Italia con metà episodio per quello che riguarda il minutaggio). Poi a seguire vedremo Daydreamer-Le ali del sogno che va in onda con un minutaggio diverso rispetto alle puntate originali, quindi immaginiamo ci terrà compagnia per tutta l’estate. E intorno alle 15,40 arriveranno le repliche de Il segreto seguite poi da un classico film dell’estate.

Per quello che riguarda le repliche della soap spagnola, non sappiamo ancora fino a quando dureranno ma la sensazione è che si andrà avanti almeno per tutta l’estate.