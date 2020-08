Il Paradiso delle Signore, anticipazioni, si torna a settembre con una sorpresa per Vittorio

Sta per tornare di nuovo in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Dovremo aspettare il mese di settembre per vedere le nuove puntate della soap opera che appassiona ormai da anni tantissimi telespettatori italiani. Ad essere precisi, è a partire dal giorno 7 del prossimo mese che rivedremo Il Paradiso delle Signore. Bisogna pure dire che la scorsa stagione non si è conclusa a causa di problemi legati all’emergenza sanitaria per la pandemia da Coronavirus. La soap infatti ricomincerà esattamente da dove l’avevamo lasciata mentre le nuove riprese hanno ripreso il via già da giugno. Ma che cosa vedremo in onda, quindi?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: dove eravamo rimasti?

I due protagonisti, Vittorio Conti e Marta Guarnieri, dopo aver affrontato un periodo molto complicato a causa delle difficoltà di diventare finalmente genitori, si ritroveranno di fronte ad un grande stupore. Vittorio e Marta si dovranno occupare di una neonata che è stata abbandonata proprio a Il Paradiso delle Signore. All’inizio questo renderà molto felici i due personaggi, poi le cose si modificheranno. Pare infatti che Vittorio Conti si ritroverà a fare i conti con qualcosa di particolare, appartenente al suo passato. Ogni equilibrio verrà quindi sconvolto e la trama si farà decisamente più interessante.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni: ecco che cosa succederà a Vittorio

Vittorio Conti si ritroverà di fronte ad una persona o ad una situazione che riguarda il suo passato. Questo muoverà un po’ gli equilibri della storia e della trama de Il Paradiso delle Signore anche perché si tratterà di una vera sorpresa per il protagonista. A confermare queste indiscrezioni sulle anticipazioni è stato lo stesso Alessandro Tersigni, il bravissimo attore che interpreta proprio Vittorio. Tersigni ha rivelato a Nuovo Tv che questo ritorno inaspettato cambierà addirittura se stesso.

Non ci resta che attendere il 7 settembre 2020 per scoprire che cosa succederà davvero. Voi che cosa vi aspettate?