Per Day Dreamer ascolti d’oro anche al sabato: potrebbe far paura nella domenica pomeriggio

La decisione di Mediaset di mandare in onda Day Dreamer anche al sabato, è stata più che vincente. Del resto quando si è parlato del ritorno di Uomini e Donne dal 7 settembre, in un nostro articolo di fine agosto, facevamo notare come la miglior soluzione sarebbe stata quella di trasmettere la soap turca nel week end. Per più motivi: gli ascolti avrebbe solo aiutato i programmi della rete. Il già fortissimo Verissimo, avrebbe avuto, in attesa di Amici, il traino perfetto, magari conquistando anche un pubblico diverso, più giovane rispetto al solito. E che dire della collocazione alla domenica: per Barbara d’Urso, avere una soap con il suo amato Can Yaman capace di incollare oltre 2 milioni di spettatori ( e il numero potrebbe crescere la prossima settimana complice la fine dell’estate) è una manna dal cielo. Non solo perchè le offre un ottimo traino ma anche perchè rosicchierebbe qualche spettatore alle altre reti, forse anche a Rai 1, che si prepara al ritorno in onda di Domenica IN.

E’ ancora presto per fare questo genere di calcoli ma una cosa è certa: 2 milioni di spettatori fissi non li schioda nessuno dal piccolo schermo quando arrivano le storie di Can e Sanem. Per cui si può solo fare di meglio! E visto che Una vita alla domenica pomeriggio non ha mai brillato, dare le ultime puntate di Day Dreamer-Le ali del sogno, al suo affezionatissimo pubblico, è certamente la mossa vincente.

DAY DREAMER SUCCESSO CLAMOROSO, A SEGUIRE POTREBBE ARRIVARE ANCHE BAY YANLIS?

E non ci sarebbero poi problemi per le domeniche successive ( il sabato sarà coperto grazie alle puntate speciali di Amici). Di serie fresche fresche, che vedono Can Yaman protagonista, ce ne sono anche altre. Ad esempio spopola sui social anche in Italia, Bay Yanlis, un’altra serie che vede l’attore turco protagonista. Ci sono già su YT gli episodi con i sottotitoli in italiano, tanta è la voglia di vedere queste serie.

Per cui Mediaset ha trovato la sua nuova gallina dalle uova d’oro. Una volta era stato il segreto con Pepa e Tristan, e con Megan Montaner e Alex Gadea, idoli del pubblico di Canale 5. Dalla Spagna alla Turchia è un attimo, e adesso la nuova gallina dalle uova d’oro si chiama Can Yaman. Non a caso, pare che l’attore sia in arrivo di nuovo in Italia dove potrebbe registrare una nuova puntata di C’è posta per te ed essere poi ospite di Barbara d’urso o di Silvia Toffanin. Vedremo!