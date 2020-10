Il segreto anticipazioni: chi è l’uomo che spia gli abitanti di Puente Viejo? Alberto Santos

Come avrete visto nelle ultime puntate de Il segreto, c’è un uomo misterioso che sta spiando tutti gli abitanti del paese. Ma chi è questa persona che ha una sorta di mappa di Puente Viejo con le foto di tutti gli abitanti del piccolo paese spagnolo? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto, che ci rivelano quello che accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale5. Possiamo dirvi che la persona misteriosa, l’uomo che agisce nell’ombra senza che nessuno sappia chi sia, è in realtà un giornalista. Ma che cosa vuole dagli abitanti di Puente Viejo? Chi è davvero Alberto Santos e che cosa vuole dalla gente che neppure lo conosce?

Gonzalo Trujillo darà il voto a questo misterioso Alberto Santos e per il pubblico di Canale 5 non si tratta di un attore sconosciuto anzi…L’attore è stato protagonista di Una vita, ha infatti vestito i panni del poliziotto Mauro. Questo significa che nelle prossime settimane l’attore sarà presente sia nei nuovi episodi di Una vita, tornerà infatti ad Acacias 38, sia in quelli de Il segreto.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: CHI E’ ALBERTO SANTOS

Alberto Santos, un giornalista che si metterà in primis in contatto con Jesus Urrutia arriva in paese forse perchè è in qualche modo legato al passato di Ignacio. Come saprete l’uomo ha un grande segreto che riguarda l’incidente di un ragazzo che lavorava nella sua fabbrica…E ifatti una volta deciso di palesarsi agli abitanti del paese, Alberto chiederà esplicitamente a Urrutia se può parlare con il Solozabal Senior dell’incidente avvenuto qualche anno prima a Bilbao.

Nel misterioso ufficio nel quale Santos lavora, vedremo appesi ritagli che riguardano in particolare Don Ignacio. Per l’uomo sembrano non esserci dubbi: l’imprenditore è un assassino. Ma chi è davvero il giornalista?

Nelle prossime puntate de Il segreto, scopriremo inoltre che Alberto, a sorpresa, sembrerà collegato anche al giovane Pablo Centeno (Adrian Exposito), il presunto figlio illegittimo di Ignacio…