Beautiful anticipazioni: Ridge ubriaco perso finisce a letto con Shauna, è la sua condanna

Sta per succedere qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato e che porterà un grande scompiglio nelle prossime puntate di Beautiful: il pericolosissimi avvicinamento tra Shauna e Ridge. Coca accadrà tra i due? Ve ne parliamo nelle anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 20 novembre 2020. Come avrete visto, Ridge si era allontanato da casa per un semplice drink da solo, per sfogarsi dopo quello che sta succedendo nella sua vita. Ma al Bikini ha incontrato Shauna che si è seduta insieme a lui. Ridge però non era già più lucido, avendo alzato parecchio il gomito. La mamma di Flo ha capito che avrebbe potuto usare al meglio, o forse sfruttare la situazione, cosa farà quindi? Ve ne parliamo nelle anticipazioni, eccole per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 NOVEMBRE 2020

Ridge è completamente ubriaco, Shauna quindi deve chiedere a uno dei ragazzi che lavora al Bikini di aiutarla. E così insieme portano Ridge in una delle stanze del locale. L’uomo è praticamente semi svenuto e si accascia subito sul letto. Shauna però non lo lascia da solo, passa infatti con lui tutta la notte. Qual è il suo intento, dire a Ridge che di certo il giorno dopo non ricorderà nulla, che tra loro c’è stato qualcosa o vuole solo ringraziare il Forrester per quello che ha fatto con Flo, permettendole di lasciare il carcere? Ridge sarà grato a Shauna per il gesto fatto oppure no?

Ovviamente Brooke non ha idea di dove Ridge sia finito e di certo saperlo al fianco di un’altra donna in una camera da letto, non potrebbe farle molto piacere…E che Shauna non sia solo riconoscente ma che voglia in qualche modo vendicarsi di Brooke è abbastanza palese…Questa notte porterà davvero scompiglio! Ridge non lo sa perchè era troppo ubriaco per ricordarlo ma Shauna lo ha anche baciato!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani come sempre alle 13,40 su Canale 5.