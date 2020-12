Beautiful anticipazioni: Brooke scopre tutto e per Ridge le cose si complicano

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 10 dicembre 2020? Quale sarà la reazione di Brooke di fronte alle rivelazioni che le sono state fatte? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani come sempre alle 13,40. Come avrete visto negli ultimi episodi, Thomas grazie ai suoi amici del Bikini ha scoperto della notte che suo padre e Shauna hanno trascorso insieme. Ovviamente Thomas non sa che tra i due non c’è stato nulla ma questa informazione è preziosa per arrivare alla sua vendetta. Non sopporta più Brooke e lo schiaffo che lei gli ha dato è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Adesso si può vendicare e ha intenzione di farlo in tutti i modi…

Liam affronta faccia a faccia anche Ridge e mette in chiaro una cosa: Thomas deve stare lontano dal piccolo Douglas, visto che non è in grado neppure di fare il padre e lo sta ancora spaventando. Ridge stenta a credere che sia potuto accadere. E non sa che Thomas può arrivare a fare questo ma anche di peggio…

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani, 10 dicembre. Ecco le ultime news per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 DICEMBRE 2020

Ridge vuole archiviare il momento complicato con Brooke e per questo pensa di organizzarle una sorpresa. Mai potrebbe immaginare che la Logan intanto venga informata di quello che è successo tra lui e Shauna…E invece Thomas ha lanciato il suo amo e a quanto pare, il pesce sta per abboccare. Ridge si prepara ad accogliere Brooke con la sua cena a lume di candela ma quando la Logan rientra è furiosa perchè ha scoperto della notte che lui e Shauna hanno passato insieme. Ridge le ha raccontato un sacco di bugie, adesso come rimedierà? E come farà a farle capire che non c’è stato nulla tra di loro?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful assolutamente da non perdere.