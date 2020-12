Una vita anticipazioni: Marcia non è in Spagna, Felipe e Mauro la troveranno?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 17 dicembre 2020? In onda su Canale 5 alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1093 di Acacias 38 con Felipe e Mauro davanti ad Andrade. L’uomo ha indagato sul conto di Mauro e ha scoperto tutto su di lui. Ma questo significa che sta per smascherare i due, o l’ex ispettore è stato bravo a costruirsi in così poco tempo una nuova identità a prova di bomba? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5. Vi ricordiamo che Una vita sarà la sola soap ad andare in pausa durante le feste di Natale ( qui il calendario completo con la programmazione delle soap).

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 DICEMBRE 2020

Andrade ha fatto le sue indagini per scoprire chi è davvero Mauro, ha trovato quello che stava cercando o si può fidare di lui? A quanto pare la falsa identità che Mauro si è creato ha funzionato. Andrade adesso si fida di lui ed è pronto a fare affari. Chiede quindi a Mauro che cosa voglia…Mauro contratta per la vendita di alcune ragazze e Andrade accetta. Si rivedranno quando le donne saranno a sua disposizione. Felipe è molto turbato da questa trattativa.

Genoveva insiste col chiedere a Ursula tutte le informazioni in merito alla visita di Mendez in quartiere. Vuole sapere su che cosa sta indagando…Inoltre Genoveva si è resa conto che Mauro potrebbe creare dei problemi ha tutti. Lo ha capito sin dalla prima volta in cui lo ha visto. Ursula però la rassicura: Marcia non è più in Spagna…Nessuno quindi la potrà trovare perchè lei non c’è più!

Lolita e Carmen parlano con Fabiana di quello che sta succedendo. La donna dà alle due amiche dei consigli per far si che Antonito e Ramon possano tornare ad andare d’accordo…Felicia sta pensando di far trasferire Camino ed Emilio in un altro posto. Non vuole che la vedano soffrire al fianco di Ledesma dopo il matrimonio.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 17 dicembre 2020 su Canale 5.