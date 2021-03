Una vita anticipazioni: Felipe si lascia conquistare dalla diabolica Genoveva, Marcia si arrende?

Tra Genoveva e Felipe sta sbocciando un nuovo amore…Marcia invece, dopo aver visto i due baciarsi, aveva anche provato a lasciarsi morire ma i suoi amici l’hanno salvata in tempo…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 2 marzo 2021. Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1131 di Acacias 38 e scopriremo che cosa ha deciso di fare Marcia: continua la sua relazione con Santiago pur pensando che l’uomo non è suo marito oppure decide di indagare nonostante le sue precarie condizioni di salite? E Felipe, si lascerà travolgere dalla passione per Genoveva?

Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, 2 marzo 2021.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 marzo 2021

Casilda vorrebbe capire da Marcia come mai è stata così male ma la brasiliana è molto turbata da quello che ha visto e litiga anche con la sua amica. Fabiana, che ha capito il dolore che Marcia sta provando, le dice che la vita è complicata ma che bisogna andare avanti e lei deve voltare pagina. E’ necessario. Fabiana ha capito che Marcia non ha usato il suo inalatore e la consola abbracciandola. Fabiana le promette che ci sarà sempre, qualsiasi cosa le servirà.

Bellita intanto continua a credere che suo marito la stia tradendo. Ursula invece ascolta una conversazione tra Rosina e Genoveva. La Dicenta è ancora molto turbata mentalmente e potrebbe essere anche molto pericolosa. Ursula capisce che ormai Genoveva non le sta dicendo nulla su quello che vuole fare con Felipe e sogna addirittura di soffocarla.

Rosina e Liberto si preparano per accogliere Armando e Susana…Felipe non immagina neppure tutto quello che Genoveva ha fatto alle sue spalle negli ultimi mesi e vede in lei solo una donna eccezionale.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 2 marzo 2021.