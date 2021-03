Una vita raddoppia domani: Genoveva trama con Fermin, chi stanno cercando?

Cambio di programmazione per la giornata del 18 marzo 2021. Una vita infatti andrà in onda con un doppio appuntamento. Giovedì infatti non vedremo Uomini e Donne. In occasione del ricordo delle vittime del covid 18, si avrà domani una giornata dedicata a tutte le persone morte a causa di questo maledetto coronavirus. Maria ha deciso quindi che Uomini e Donne non andrà in onda. La puntata infatti è stata registrata in precedenza e non c’è un pensiero per questa ricorrenza. Al posto di Uomini e Donne andrà in onda quindi un altro episodio di Una vita.

Domani vedremo dunque la seconda parte dell’episodio 1138 di Acacias 38 e a seguire, un episodio di 50 minuti, quindi tutti l’episodio 1139 della soap spagnola. Come avrete visto Genoveva ha intenzione di andare dritta per la sua strada sfidando anche la Dicenta ma Ursula sembra avere qualcosa da dirle, di che si tratta?

Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita raddoppia il 18 marzo 2021: le anticipazioni di domani

Ursula ha ritrovato nella sua stanza un biglietto che le ha fatto capire cosa ha fatto Genoveva: ha fatto uccidere l’uomo che ha assassinato Alfredo Bryce in modo che non ci siano prove per dimostrare il suo coinvolgimento nella vicenda. Genoveva sta per cacciare Ursula di casa quando arriva Felipe che chiede spiegazioni di quello che sta succedendo ma la sua fidanzata per l’ennesima volta racconta una serie di bugie…

Felicia non sembra essere molto entusiasta della frequentazione di Camino con Maite. E’ arrivato il momento del concerto di Bellita che sembra essere un grande successo. La cantante fa anche una dedica finale a Margarita, sperando che la donna la possa perdonare. Ma proprio in quel momento, la donna si sente male e sviene.

Felicia e Genoveva sono in casa quando arriva Fermin che ha qualcosa di molto urgente da dire alla sua padrona…

Ursula chiede di Fermín, chi è e cosa cerca da lui Genoveva? Quello che sa è che farla finita fa parte del piano di Genoveva, quindi decide di andare avanti: si intrufola nella casa di Felipe e chiama Bilbao, l’antica città di Genoveva.



Bellita fa di tutto per Margarita dopo essere svenuta alla performance di beneficenza … Ma Margarita scompare senza lasciare traccia e Bellita si preoccupa. Margarita ritorna e si scusa con Bellita, se n’è andata perché aveva paura, ma aveva decisamente sbagliato a giudicarla come una cattiva.



Camino si arrabbia con Emilio quando scopre che suo fratello è stato mandato da sua madre a spiare i suoi corsi di pittura, e discute anche con Felicia. Lolita e Felicia abbandonano la guerra commerciale, ma dichiarano Marcelina persona non grata. Santiago, sempre più innamorato di Marcia, suggerisce di lasciare Acacias per allontanarsi da Felipe. Ma quando l’ha proposto a Genoveva pensando che finalmente la donna ne sarebbe stata contenta, le cose sono andate in modo diverso. Infatti Genoveva vuole che Marcia resti ad Acacias 38. E minaccia Santiago: è meglio che obbedisca se non vuole perdere Marcia per sempre.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 18 marzo 2021.