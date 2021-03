Beautiful anticipazioni: Hope di nuovo in trappola

Siete pronti per scoprire quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 27 marzo 2021? Come sempre la soap americana ci terrà compagnia al sabato e ci aspetta alle 13,40 su Canale 5. Ma facciamo il punto della situazione prima di passare alle anticipazioni per la prossima puntata. Come avrete visto Liam ha capito quelle che sono le reali intenzioni di Thomas anche se Hope continua a sperare che lo stilista sia cambiato. Chi invece non crede a questa mutazione è Bill che si schiera dalla parte di suo figlio, pronto a incastrare Thomas per il suo prossimo passo falso. Neppure Beooke ha intenzione di credere a questo finto cambiamento di Thomas e cerca di dimostrarlo allontanandosi nuovamente da Ridge. Thomas invece fa il suo gioco, non nasconde i suoi intenti con Shauna e continua a manipolare Zoe che invece, da ingenua quale è, crede alle sue parole e soprattutto ai suoi sentimenti…

Intanto Liam prova anche a far capire a Steffy quello che Thomas vuole fare. La giovane Forrester pensa che suo fratello stia cambiando ma si sbaglia. Crederà alle parole di Liam? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate, ecco intanto le anticipazioni per l’episodio di domani per voi! Buona visione!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 marzo 2021

Ridge continua a pensare che non ci sarebbe nulla di sbagliato nel fatto che Steffy stia con Liam, del quale è ancora innamorata …Liam è il padre della piccola Kelly e avrebbe un posto perfetto in famiglia mentre Thomas potrebbe stare al fianco di Hope e vivere insieme a lei con Beth e Douglas…Liam però non sembra pensarla allo stesso modo e vuole sposare il prima possibile Hope. Ma Thomas gioca d’anticipo e fa una nuova mossa. Hope cade nella sua ragnatela anche questa volta?

Appuntamento a domani con Beautiful. Nel pomeriggio del sabato tra l’altro ci sarà anche una novità: va in onda anche Una vita al posto di Amici che torna solo in prima serata su Canale 5.