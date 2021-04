Beautiful anticipazioni: Sally non accetta la decisione di Wyatt, cosa farà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 12 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio quello che succederà in città ma non solo! Come avrete visto in questi giorni è successo davvero di tutto e facciamo il punto della situazione visto che i colpi di scena non mancheranno. Thomas ha fatto tutte le mosse giuste e sta provocando una serie di reazioni come quella che ha portato Brooke a litigare in modo molto accesso con Quinn. Ma la Fuller non è una persona che si mette da parte e incassa, anzi. E’ pronta a scatenare una vera e propria guerra qualora Brooke continuasse a insistere…Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 12 aprile 2021 come sempre alle 13,40 circa dopo il TG5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 aprile 2021

Vi avevamo detto che i colpi di scena non sarebbero mancati e infatti sarà così. Nelle prossime puntate vedremo infatti Wyatt dire a Sally che ha capito di non voler stare più con lei e di aver capito che ha bisogno di voltare pagina. Dopo aver parlato con Flo infatti si è reso conto che mettersi insieme a Sally, solo perchè era deluso da quello che la sua ex aveva fatto, è stato un errore. Ma Sally, come vedremo anche nelle prossime puntate di Beautiful, non ha nessuna intenzione di farsi da parte e lo dirà anche molto chiaramente a Wyatt. Non ha intenzione di cedere e non vuole che questa storia possa finire. Anche Flo subirà le parole di Sally che ha intenzione di fare di tutto per tenersi stretta Wyatt.

Flo parla anche con Bill della possibilità di tornare con Wyatt ma Spencer non sembra essere molto sereno su questo fronte visto che conosce bene Sally e si aspetta da lei una reazione. E non sbaglia perchè come vedremo nelle prossime puntate, ne succederanno delle belle.

Appuntamento a domani quindi con una nuova puntata di Beautiful da non perdere.