Beautiful anticipazioni: Sally ha davvero una malattia mortale?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 26 aprile 2021? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quanto sta accadendo a Los Angeles. In questi giorni c’è grande attenzione per la story line che riguarda Sally Spectra. La ragazza, dopo esser stata lasciata da Wyatt, ha iniziato a stare poco bene. Convinta di avere qualcosa di grave è subito andata in ospedale per fare delle analisi. E così ha incontrato anche Katie che si è proposta di starle vicino in questo momento complicato in attesa di scoprire che cosa diranno i medici. Ma sono tanti i telespettatori a porsi una semplice domanda: Sally è davvero malata, sta davvero poco bene o sta solo fingendo? Nelle prossime settimane assisteremo agli sviluppi di questa intricatissima story line che avrà anche un epilogo del tutto inaspettato.

Ma intanto, se volete leggere spoiler e anticipazioni su questa vicenda, potrete scoprire tutti i dettagli in questo nostro articolo che racconta proprio tutta la verità sulla malattia di Sally.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 aprile 2021

Sally attende i risultati ma alla fine sembra scoprire qualcosa che la lascia sconvolta. Pare sia davvero molto malata, come sospettava. Ma siamo davvero sicuri che la giovane Spectra abbia un male incurabile? Wyatt è davvero sotto shock per quello che sta succedendo nella vita di Sally e pensa che deve renderle la separazione meno traumatica possibile. Informata sugli ultimi sviluppi, anche Flo pensa che Sally meriti un po’ di serenità e di avere vicino le persone che la amano per affrontare al meglio questa situazione. Anche Katie cerca di stare vicino a Sally dopo la notizia che ha avuto. E’ stata al suo fianco in ospedale e adesso vorrebbe fare anche altro per la ragazza…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 26 aprile 2021.Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.