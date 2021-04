Beautiful anticipazioni: per Sally una malattia incurabile, ma è tutto vero?

Sally sta davvero così male, ha davvero una malattia che non si può curare e le restano solo pochi giorni di vita? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Nell’episodio di domani, 28 aprile 2021, si tornerà a parlare delle condizioni di salute di Sally. La ragazza è andata in ospedale pensando di avere dei problemi legati allo stress per il fatto che Wyatt l’ha lasciata, per le complicazioni sul lavoro ma pare che poi abbia scoperto ben altro. Il pubblico a casa però si pone una domanda, notando gli atteggiamenti di Sally: è davvero malata? Come vi abbiamo già detto questa story line durerà per diverso tempo e solo tra qualche settimana scopriremo che cosa ha davvero Sally.

Ma per i più curiosi abbiamo pensato a un articolo, con spoiler, che racconta tutta la verità su questa storia. Per cui chi è interessato può leggere e scoprire ogni dettaglio sulla malattia di Sally.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 aprile 2021

Continua a sentirsi in colpa Katie per quello che è successo a Sally. La moglie di Bill infatti ha consigliato a Wyatt di dare una seconda possibilità a Flo e il giovane ha lasciato la bella rossa. Katie però ha scoperto che Sally sta male, che potrebbe persino morire e adesso è divorata dai sensi di colpa. Ma la Spectra non vuole che Wyatt sappia nulla di quello che sta succedendo anche se il suo ex fidanzato si rende conto che Sally sta male. Non immagina però che si tratti di qualcosa di così grave. E quando parla con Bill di quello che sta succedendo mai immaginerebbe che in ospedale Katie e Sally hanno appreso quello che sta succedendo. La Spectra è gravemente malata. La dottoressa Penny Escobar ha spiegato che si tratta di un male incurabile. Sally ovviamente sembra essere sotto shock per la notizia appresa… Sally ha chiesto a Katie di non dire niente a nessuno, ma fino a quando la cosa resterà segreta?

la moglie di Bill ha spiegato a Sally che le sarà sempre vicina, sconvolta da quello che ha saputo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 28 aprile 2021.