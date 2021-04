Beautiful anticipazioni: Kate e Bill diranno a Wyatt della malattia di Sally?

Grandi colpi di scena a Los Angeles dove come sempre succede di tutto. Chi se lo sarebbe mai aspettato di scoprire in pochi giorni che Sally è molto malata e che secondo le analisi che ha fatto le restano pochi giorni di vita? A voler essere ottimisti, come le ha detto la dottoressa Escobar, Sally potrebbe avere un solo mese di vita. Ma siamo davvero sicuri che la Spectra sia così gravemente malata? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che come sempre ci rivelano la trama della prossima puntata della soap di Canale 5 e ci aiutano anche a capire che cosa accadrà nei prossimi episodi. Come vi abbiamo già detto infatti, la storia che vede Sally al centro della narrazione, andrà avanti per diverso tempo e avrà un finale del tutto inaspettato. Cosa accadrà quindi nella puntata di Beautiful di domani 30 aprile 2021?

Se amate gli spoiler e volete scoprire tutta la verità sulla malattia di Sally potete leggere questo nostro articolo in cui vi raccontiamo per filo e per segno tutti i dettagli.

Torniamo adesso alla puntata di domani, come farà Sally a mantenere il segreto? Lo farà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 aprile 2021

Thomas continua a giocare bene le sue carte e cerca di far avere delle reazioni a Hope che secondo lui potrebbe rendersi conto di provare qualcosa. Il Forrester continua a stare con Zoe ma è chiaro che abbia un solo obiettivo: la Logan. Katie non ha rispettato la promessa fatta a Sally e ha detto a Bill che la ragazza è malata, che le resta un solo mese di vita. Ma per il momento Wyatt non sa ancora nulla. Quando il giovane Spencer e la sua ex si incontrano per la prima volta dopo le notizie dell’ospedale, la Spectra cerca di mantenere come può il segreto. Ma Sally è sincera o ha architettato tutto? Non sarebbe del resto la prima volta che accade una cosa simile….

Thomas decide di usare per l’ennesima volta anche il piccolo Douglas e fa in modo che suo figlio veda lui e Zoe baciarsi… Intanto Sally cerca di riprendere il suo lavoro ma pare non riuscirci, colpa della malattia?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 30 aprile 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5.