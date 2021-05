Beautiful anticipazioni: Wyatt distrutto vuole stare con Sally ma lei è davvero malata?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 2 maggio 2021? La soap americana ci sta regalando diversi colpi di scena in queste ultime puntate. Uno su tutti ovviamente riguarda la malattia di Sally. Per chi si fosse perso gli ultimi episodi di Beautiful, ricordiamo che Sally sentendosi debole e strana, ha deciso di fare delle analisi. Ha scoperto di essere molto malata. Secondo la dottoressa che la sta seguendo, i risultati delle analisi mostrano che Sally soffre di una malattia rara incurabile. E stando ai referti dei medici, che si sono consultati anche con esperti di altri ospedali, a Sally resterebbe meno di un mese di vita. La giovane Spectra non avrebbe voluto dire a nessuno della sua malattia ma chiaramente il fatto che vi fosse Katie al suo fianco ha innescato una serie di rivelazioni e adesso anche Wyatt sa che la sua ex è molto malata. Cosa succederà adesso?

Nel frattempo Thomas continua a prendersi gioco di Zoe e la sfrutta solo per fare ingelosire Hope, usando anche il piccolo Douglas come pedina da muovere come meglio crede. E riesce persino a far pensare a Hope di essere gelosa. Cosa accadrà tra i due? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 maggio 2021

Sally viene informata dalla dottoressa che la sta seguendo che non le resta molto da vivere. Può sperare in un mese, non di più. La ragazza sembra essere sconvolta e priva di ogni pensiero positivo. Katie però le sta accanto e le consiglia di pensare che potrebbe succedere qualcosa che non si aspetta o che in ogni caso deve viversi questi giorni che le restano in maniera positiva. Wyatt si sente in colpa per tutto quello che è successo a Sally e dice a Flo che le vuole stare vicino in questo breve periodo di tempo che le resta…

