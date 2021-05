Beautiful anticipazioni: Sally non vuole la pietà di Wyatt, sta mentendo?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 21 maggio 2021 ? Grande curiosità per i fan della soap che si stanno domandando che cosa accadrà a Sally. La ragazza è davvero così malata, le resta un solo mese di vita o dovremo aspettarci grandi colpi di scena da questa vicenda? Ve ne abbiamo già parlato qualche settimana fa ( se volete sapere tutta la verità su questa storia cliccate qui per leggere le anticipazioni), si tratterà di una vicenda che avrà diversi colpi di scena del tutto inaspettati che regaleranno ai fan italiani di Beautiful una estate ricca di adrenalina. Ma torniamo adesso a Los Angeles. Come avrete visto Wyatt dopo essersi accordato con Flo ha deciso di chiedere a Sally di poterle stare accanto. Bill è molto contento del festo che suo figlio ha fatto ma soprattutto orgoglioso del fatto che al suo fianco c’è una donna come Flo che lo ha compreso in questo momento così difficile…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 maggio 2021

Katie continua a sentirsi in colpa perchè crede che in qualche modo tra Sally e Wyatt sia finita anche per colpa sua. Per questo decide di insistere con Sally e le chiede di pensare bene alla proposta che il suo ex le ha fatto. Ma Sally non sembra avere nessuna intenzione di accettare la richiesta del suo ex fidanzato. Spiega a Katie che non ha bisogno della pietà di nessuno solo perchè è malata. Che apprezza la proposta di Wyatt ma non la può accettare. Cambierà idea? Intanto Flo deve fare i conti con questa nuova situazione e per lei non è comunque semplice.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 21 maggio 2021. Vi ricordiamo che come sempre, subito dopo una nuova puntata di Beautiful vedremo anche Una vita con nuovi imperdibili episodi pieni di colpi di scena. Beautiful ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5.