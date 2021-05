Il segreto chiude con meno di 2 milioni di spettatori: è stata croce e delizia di Mediaset

Nella calda estate del 2013 Il segreto arrivò per la prima volta nel pomeriggio di Canale 5 con le potenzialità di una soap spagnola che in patria faceva ottimi ascolti ma forse mai nessuno avrebbe immaginato il risultato clamoroso ottenuto in Italia. Con oltre 3 milioni di spettatori al pomeriggio, 5 milioni di spettatori in prima serata, Il segreto è stato croce e delizia di Mediaset. Delizia perchè per anni è stato considerato una sorta di jolly, una gallina dalle uova d’oro da piazzare in tutte le collocazioni possibili. Una croce perchè questa ossessione per la “vittoria facile” da incassare con una soap parecchio mediocre, ha allontanato parte del pubblico, soprattutto quello più giovane. E se nell’immediato, i risultati sono arrivati e sono stati più che eccezionali, nel lungo periodo le cose sono state diverse perchè come era prevedibile nel corso del tempo, gli ascolti sono calati. E’ successo anche in Spagna, dove è arrivata chiaramente la decisione di chiudere bottega perchè il gioco non valeva la candela.

Ma se in patria Il segreto ( El secreto de Puente Viejo) era una soap come tante, in Italia ha avuto un successo clamoroso che è servito anche per fare da traino agli altri programmi. Indimenticabili gli ascolti clamorosi incassati anche da Verissimo, con l’arrivo degli attori in Italia e le interviste agli amati protagonisti della soap, e l’ottimo traino che ogni giorno arrivava per Pomeriggio 5 ( non dimenticheremo mai le immagini di Barbara d’Urso con lo scialle di Pepa, si lo scialle usato da Megan Montaner nella soap).

Il segreto il gran finale: ascolti nella media, nessuna sorpresa

Gli ascolti dell’ultima puntata della soap sono la dimostrazione di quello che è stato però il declino. L’addio degli amatissimi protagonisti, le storie iniziali che hanno lasciato il posto a delle trame che non sono arrivate al pubblico. E i nuovi protagonisti non capaci di coinvolgere come era successo solo 8 anni fa. Ma si sa, anche le favole più belle devono finire ed è quello che è successo con Il segreto che resterà in ogni caso, nella storia di Mediaset, come una delle migliori scelte fatte.

Il grande errore è stato quello di pensare che sarebbe durato in eterno, e di non costruire accanto a questo successo, altro. E così si è fatto ben poco, spremendo un limone. Ma quel succo alla fine, non è servito più a raggiungere lo scopo.

Gli ascolti per il finale

L’ultima puntata in onda il 28 maggio e finita a mezzanotte inoltrata de Il Segreto incassa la media di 1.928.000 spettatori pari all’11.6% di share.