Beautiful anticipazioni prossime puntate: Flo scopre tutto, Sally le farà del male?

E’ arrivato il momento di raccontarvi tutto quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda in questi mesi estivi su Canale 5. La soap americana, che ancora oggi è la più vista su Canale 5, non viene trattata benissimo dalla rete, basti considerare che ogni giorno vediamo un episodio di circa 8 minuti, e almeno 3 di questi, tra una pubblicità e l’altra, sono una replica di quello precedente ( soprattutto nelle puntate del fine settimana). Una scelta parecchio bizzarra della rete, ma che non possiamo fare altro che accettare…In ogni caso nelle prossime puntate vedremo come finirà tutta la story line che riguarda Sally Spectra e la sua malattia. Come avrete capito di certo, Sally non è malata. La ragazza si è inventata tutto e con la collaborazione della dottoressa Escobar, sta portando avanti questa sceneggiata ormai da settimane nel tentativo di riavvicinarsi a Wyatt. Quello che però Sally non aveva messo in conto è che le bugie hanno le gambe corte e che Flo si è resa conto che c’è qualcosa di molto strano nel rapporto tra lei e Penny. E’ forse arrivato il momento della verità?

Vi raccontiamo tutto quello che accadrà in questo pezzo, per chi non ama gli spoiler: interrompete la lettura. Se invece siete curiosi e volete leggere le nostre anticipazioni sulle prossime puntate della soap americana, allora continuate la lettura di questo articolo dedicato alla scoperta della verità sulla presunta malattia di Sally.

Qui nel dettaglio quello che vedremo nelle prossime settimane

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Flo è in pericolo

Come avrete quindi letto nel nostro articolo precedente, Sally ha finto di essere malata e Flo lo ha scoperto. Ovviamente Sally non si può permettere che la ragazza racconti tutto a Wyatt per cui deve fare qualcosa. Flo ha scoperto che Sally stava mentendo e ha minacciato di dire tutto a Wyatt. Come reagirà la giovane stilista durante un acceso confronto che avranno?

Nel bel mezzo della discussione tra le due ragazze, la dottoressa Escobar si farà prendere dal panico e darà un colpo in testa alla Fulton, che perderà i sensi.

A quel punto, Penny e Sally decideranno di spostare Flo in un appartamento diverso da quello di Wyatt, ossia il luogo in cui è avvenuto lo scontro, ma le due cominceranno ad avere delle opinioni divergenti su quello da fare. Che ne sarà di Flo? La dottoressa Escobar vorrebbe mettere fine a tutta questa storia, ma Sally non la pensa esattamente come lei…Penny spronerà Sally a confessare la verità prima che sia troppo tardi, ma la Spectra insisterà con l’idea di avere Wyatt ad ogni costo ed arriverà addirittura a legare Flo, priva di sensi, ad un radiatore. Sally ha infatti un altro piano diabolico in mente e non si può permettere che Flo vada da Wyatt a raccontargli tutto.

