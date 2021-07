Beautiful anticipazioni: Flo fiuta puzza di bugie, Sally si organizza

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 3 luglio 2021 su Canale 5? Come sempre non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Si va in onda anche al sabato e al momento non è prevista nessuna pausa estiva, almeno per il mese di luglio, per la soap americana. Nelle prossime puntate quindi si svilupperà tutta la story line che riguarda la malattia di Sally, o meglio la finta malattia visto che la ragazza sta benissimo e sta solo fingendo. Flo inizia a sentire puzza di bruciato ma non sa che sta giocando con il fuoco e che potrebbe essere in pericolo…Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda al sabato. Vi ricordiamo che dopo la soap ci sarà un episodio della seconda stagione di Elisa di Rivombrosa e poi Una vita ( la soap spagnola ci aspetta anche nella prima serata di rete 4).

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 luglio 2021

Flo inizia a rendersi conto che Sally vuole ben altro da Wyatt. E’ abbastanza chiaro del resto anche perchè la Spectra sta facendo una sorta di minaccia al suo ex. Forse più che una minaccia una sorta di ricatto. Sally infatti ha detto a Wyatt che se tornassero insieme lei potrebbe prendere in considerazione la possibilità di iniziare una cura sperimentale che magari la farebbe guarire. Wyatt dal canto suo è stato abbastanza chiaro e non sembra avere intenzione di cambiare il suo pensiero: le starà vicino come amico, perchè lei non ha nessuno, ma ama un’altra donna. Sally pensa ancora di poter fare qualcosa per riconquistare il suo ex. Flo, stanca di questa situazione, decide di approfondire questa vicenda. Si sta per mettere nei guai? Appuntamento alle prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli!

