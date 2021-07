Una vita anticipazioni: Felipe a caccia di Santiago, lo troverà?

Felipe come avrete capito, non ha nessuna intenzione di lasciare che l’assassino di Marcia resti libero e per questo vuole investigare. Se anche fosse stata Genoveva a ordinare l’omicidio ( non sospetta che sia stata lei a commetterlo in prima persona) ha bisogno di prove e ha intenzione di trovarle. Per questo motivo vuole rintracciare Santiago. Lo farà? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita iniziando dalla trama per la puntata di domani, 29 luglio 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo quello che Felipe ha deciso di fare…Intanto Genoveva pensa di avere suo marito in pugno ma si sbaglia….Scopriamo quindi quello che sta per succedere con le anticipazioni della prossima puntata, domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1217 di Acacias 38. Ecco le news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 luglio 2021

Ildefonso non è uno sciocco e ha capito quelli che sono i sentimenti di Camino per Maite e ne parla con lei in lacrime.

Agustina saluta tutti prima di lasciare per sempre Acacias per stare accanto a Gloria. Prima ricorda tutto quello che ha fatto in questo periodo di servizio per i signori. I momenti difficili non sono mancati e ci sono state anche molte occasioni per sorridere, adesso però deve lasciarsi tutto alle spalle…Camino si ostina a non parlare, ma ha un crollo emotivo quando Cinta – che nel frattempo ha scoperto tutto su lei e Maite – le fa notare quanto sia egoista il suo comportamento, visto che Emilio è così preoccupato per lei da voler addirittura rimandare le nozze.

Felipe annuncia a Genoveva di voler andare a Cuba per assicurare Santiago alla giustizia, ma la donna lo minaccia di sparire per sempre insieme al loro figlio nascituro, costringendolo così a rinunciare; in seguito, però, Liberto instilla involontariamente nell’avvocato nuovi dubbi sulle dinamiche dell’omicidio di Marcia. Agustina va a salutare anche Felipe e Genoveva ma sceglie un momento sbagliato visto che i due hanno appena finito di litigare…In ogni caso l’avvocato l’abbraccia e la ringrazia per tutto quello che ha fatto per lui , non lo dimenticherà.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 29 luglio 2021 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.