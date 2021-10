Beautiful anticipazioni: Steffy fuori controllo, Ridge vede tutto

Ridge è davvero scioccato da quello che sta succedendo tra Steffy e Liam e proprio non riesce a capire i motivi per i quali il giovane Spencer ha deciso di portare via la piccola Kelly. Negli ultimi tempi probabilmente il Forrester non è stato molto attento visto che non si è reso conto di come sta realmente sua figlia. Ora però cerca delle risposte…Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 20 ottobre 2021. Come avrete visto, Steffy non ha raccontato quello che realmente è successo e non ha parlato del flacone di farmaci che aveva ingerito e non ha detto a suo padre quello che Liam ha scoperto, per questo motivo, il giovane Spencer sta passando come il cattivo della situazione ma in realtà ha cercato solo di tutelare sua figlia portandola via. Ridge quindi, prima di trarre delle conclusioni affrettate, ha deciso di andare a parlare co Hope e con Liam per capire perchè Kelly è stata portata via da casa di sua madre. Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 ottobre 2021

Brooke non risponde al telefono e Ridge esce per cercare Steffy. Hope è categorica: fino a quando Steffy non sarà guarita, non riavrà sua figlia!

Steffy ha un grave problema di dipendenza da farmaci, ma vuole assolutamente che sua figlia torni a casa con lei. Hope, Liam e Brooke continuano ad opporsi, non ritenendola in grado di prendersi cura della bambina. Ridge non sapeva nulla di quello che stava succedendo nella vita di Steffy, che cosa farà adesso, comprenderà le ragioni di Liam oppure si schiererà dalla parte di Steffy? Una cosa sembra essere chiara: la ragazza ha bisogno di aiuto perchè deve disintossicarsi. Anche Ridge ha visto con i suoi occhi come sta realmente Steffy e forse inizia a rendersi conto del fatto che la donna vada davvero aiutata e anche subito e che in quelle condizioni non può prendersi cura della bambina…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 20 ottobre 2021 su Canale 5 come sempre alle 13,40. Un nuovo episodio da non perdere!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".