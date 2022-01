Beautiful anticipazioni: Hope scoprirà il tradimento?

Liam e Steffy non si aspettavano di finire a letto insieme e invece, eccoli di nuovo, travolti dalla passione e forse anche dall’alcol. Il mattino dopo si fanno i conti con le decisioni prese e adesso Liam e Steffy, devono capire come comportarsi. Se infatti Steffy ha appena iniziato una relazione con Finn, Liam invece è sposato con Hope che al momento, non ha la minima idea di quanto accaduto. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani, 22 gennaio 2022. Beautiful ci aspetta anche questa settimana al sabato! E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni. Come andranno le cose tra Liam e Steffy dopo che i due hanno passato insieme una notte travolgente? Si pentiranno di quello che hanno fatto? Vediamo nel dettaglio la trama degli episodi di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 gennaio 2022

Liam e Steffy riflettono sulla notte passata a letto insieme. Thomas confessa al padre che forse si sta punendo, isolandosi: ha fatto del male a troppe persone e ne sta pagando il prezzo. Thomas inizia a credere che battendo la testa abbia avuto di nuovo dei problemi ed è per questo motivo che si comporta con Hope e con il suo manichino in quel modo… Liam confida a Steffy di aver forse sbagliato a lasciarla, dato che l’ha sempre amata, ma sa che ora lei è legata a Finn. Hope è preoccupata per l’assenza di Liam, mentre Finn la mette in guardia dicendole di fare attenzione a Thomas. A quanto pare Liam non si è pentito della notte trascorsa con Steffy e lei invece, che cosa prova?

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Beautiful! Vi ricordiamo che come sempre al sabato vanno in onda due episodi, seppur molto brevi, della soap americana. E a seguire come sempre, due episodi lunghi di Una vita, per un sabato all’insegna delle soap di Canale 5!

